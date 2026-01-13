Наши ногти — живая ткань, которая постоянно обновляется. Но месяцы и годы под гель-лаком постепенно истончают ногтевую пластину, делая её слабой и ломкой. Чтобы вернуть ногтям прочность и ухоженный вид, организму необходимо время и бережный уход.

Чем может навредить гель-лак

Химический состав гель-лаков далеко не безобиден. В базах и топах часто содержатся формальдегид, толуол и камфора. Эти вещества обеспечивают стойкость покрытия, но при регулярном использовании ухудшают состояние ногтей: пластина теряет упругость, становится ломкой, появляются микротрещины.

Во время нанесения и снятия покрытия испарения легко вдыхаются, что может вызывать головные боли и аллергические реакции.

Отдельного внимания заслуживают ультрафиолетовые лампы, используемые для полимеризации гель-лака. Регулярное воздействие УФ-излучения сушит кожу, ускоряет её старение и способствует появлению пигментных пятен. Кожа вокруг ногтей со временем истончается и хуже удерживает влагу, из-за чего руки выглядят старше.

Перед нанесением покрытия ногти обязательно шлифуют. При частом повторении этой процедуры пластина заметно истончается. Снятие гель-лака тоже травматично — его спиливают или размягчают специальными жидкостями, которые сушат ногти. В результате они теряют блеск, становятся тонкими и легко ломаются.

У некоторых женщин при длительном использовании гель-лака появляются продольные трещины, которые заживают очень долго. Кроме того, гель-лаки не являются гипоаллергенными и могут вызывать зуд, покраснение и высыпания. Ослабленные ногти также становятся уязвимыми для грибковых и бактериальных инфекций, которые могут развиваться под плотным слоем покрытия.

Зачем восстанавливать ногти

Многие считают, что без гель-лака ногти выглядят неухоженно, но аккуратная форма, здоровый цвет пластины и ухоженная кутикула смотрятся гораздо привлекательнее, чем отросшее или повреждённое покрытие.

Восстановление ногтей — это не только забота о внешнем виде рук, но и часть общего ухода за собой. Масла, кремы и ванночки превращают уход в приятный ритуал, который помогает расслабиться и почувствовать уверенность.

Как восстановить ногти после гель-лака

Иногда лучшее решение — дать ногтям полный покой. Даже укрепляющие лаки создают плёнку, мешающую восстановлению. Попробуй хотя бы месяц походить с полностью «голыми» ногтями — со временем пластина станет плотнее, а цвет здоровее.

Избегай жёсткого спиливания и наращивания. Используй мягкие пилочки с мелким абразивом, кутикулу не обрезай, а аккуратно отодвигай. Важно также отказаться от привычки использовать ногти как инструмент, например, при открывании упаковок.

Ежедневное увлажнение — обязательный этап ухода. Масла жожоба, миндальное или кокосовое питают ногтевую пластину и предотвращают ломкость. Наноси масло перед сном и делай лёгкий массаж — это улучшает кровообращение и стимулирует рост здоровых ногтей.

Состояние ногтей напрямую связано с питанием. Включай в рацион продукты, богатые магнием, кальцием, цинком и биотином: орехи, рыбу, яйца, зелёные овощи. В качестве дополнительного ухода раз в пару недель можно делать ванночки с морской солью и эфирными маслами.

Если полностью отказаться от блеска сложно, используй лечебные лаки и укрепители. Они создают лёгкую защиту, питают ногти и могут стать переходным этапом вместо гель-лака, не травмируя пластину.

