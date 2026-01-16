Состояние ногтей может многое рассказать о питании, уровне стресса и общем здоровье. Если пластина постоянно ломается, ногти слоятся или теряют гладкость, стоит обратить внимание на питание: существуют продукты, которые действительно помогают укрепить и восстановить ногти. Об этом рассказывает нутрициолог Елена Мухина.

Красное мясо и печень — важные источники железа

Железо — ключевой минерал, который обеспечивает прочность и стимулирует рост ногтей. При его дефиците ногтевые пластины становятся ломкими, могут появляться борозды или деформация. Красное мясо, печень и индейка отлично подходят как легкоусвояемые источники железа. Комбинируя их с продуктами, богатыми витамином C, вы улучшите усвоение минерала.

Яйца — биотин, белок и питательные жиры

Яйца можно назвать почти идеальным продуктом для здоровья ногтей. В них содержится биотин — витамин, поддерживающий прочность и гладкость пластин, а также белок, необходимый для выработки кератина — основного строительного компонента ногтей. Жир в желтке помогает сохранить гидратацию и придаёт ногтям эстетичный блеск.

Орехи и семечки — цинк, витамин E и полезные жиры

Миндаль, грецкие орехи, фундук, семечки подсолнечника и тыквы — настоящие суперфуды для ногтей. Цинк поддерживает деление клеток ногтевой матрицы, витамин E улучшает микроциркуляцию, а омега-жирные кислоты уменьшают сухость и снижают склонность к расслоению. Горсть таких орехов и семечек в день заметно улучшит состояние пластины.

Жирная рыба — омега-3 и витамин D

Лосось, скумбрия, сардины и другие виды жирной рыбы не только полезны для сердца, но и очень нужны для здоровья ногтей. Омега-3 жирные кислоты улучшают эластичность и защищают ногти от пересушивания, а витамин D поддерживает правильное формирование кератина.

Зелёные овощи — фолиевая кислота и магний

Шпинат, брокколи, руккола и другие тёмно-зелёные овощи содержат фолиевую кислоту, важную для обновления клеток и роста ногтей. Магний, присутствующий в тех же продуктах, улучшает сопротивляемость стрессу — частой причины ломкости. Кроме того, зелень богата антиоксидантами, которые поддерживают здоровье пластины изнутри.