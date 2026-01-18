Baltijas balss logotype
Ленивый рецепт: пирожки из лаваша на скорую руку 0 249

Люблю!
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ленивый рецепт: пирожки из лаваша на скорую руку

Простой рецепт конвертов из лаваша с сочной начинкой — быстро, вкусно и без замеса теста.

Ингредиенты

  • Тонкий лаваш — 1 лист
  • Отварное куриное филе — 150 г
  • Зеленый лук — небольшой пучок
  • Свежий базилик — 3-4 веточки
  • Помидор — 1 средний
  • Сыр твердый или полутвердый — 100 г
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Яйца — 2 шт
  • Молоко — 50 мл
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу
  • Растительное масло для жарки — 2-3 ст. л.
  • Любимые специи (паприка, сушеный чеснок, итальянские травы)

Приготовление

  1. Нарежьте куриное филе, сыр и помидор тонкими слайсами. Мелко порубите зелень и чеснок.
  2. Смешайте сметану с чесноком, солью, перцем и специями до однородности.
  3. Разрежьте лаваш на полоски шириной около 14 см, распределите соус и выложите начинку.
  4. Сверните лаваш треугольниками, обмакните в смесь из взбитых яиц и молока.
  5. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  6. Готовые пирожки обсушите на бумажном полотенце.

Начинка может быть любой: колбаса, ветчина, грибы, овощи или их комбинации. Для пикантности добавьте острый перец или любимые специи.

Источник

#кулинария #еда
