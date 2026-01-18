Простой рецепт конвертов из лаваша с сочной начинкой — быстро, вкусно и без замеса теста.
Ингредиенты
- Тонкий лаваш — 1 лист
- Отварное куриное филе — 150 г
- Зеленый лук — небольшой пучок
- Свежий базилик — 3-4 веточки
- Помидор — 1 средний
- Сыр твердый или полутвердый — 100 г
- Сметана — 3 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Яйца — 2 шт
- Молоко — 50 мл
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
- Растительное масло для жарки — 2-3 ст. л.
- Любимые специи (паприка, сушеный чеснок, итальянские травы)
Приготовление
- Нарежьте куриное филе, сыр и помидор тонкими слайсами. Мелко порубите зелень и чеснок.
- Смешайте сметану с чесноком, солью, перцем и специями до однородности.
- Разрежьте лаваш на полоски шириной около 14 см, распределите соус и выложите начинку.
- Сверните лаваш треугольниками, обмакните в смесь из взбитых яиц и молока.
- Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Готовые пирожки обсушите на бумажном полотенце.
Начинка может быть любой: колбаса, ветчина, грибы, овощи или их комбинации. Для пикантности добавьте острый перец или любимые специи.
