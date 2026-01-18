Кебабом называют любое мясо, которое готовят или дословно «вращают» на мангале. Это могут быть как куски мяса, так и фарш. Готовить кебаб быстро, просто и нужно только мясо и пряности по вкусу. Хотя можно обойтись солью и черным перцем. И поверьте, такое блюдо оценят даже дети, особенно, если к нему добавить вкусный домашний соус.

Секреты приготовления кебаба

Берите любой кусочек мяса, превратите его в фарш, добавьте порезанный или перемолотый лук, соль, перец и пряности по вкусу. Используйте тархун, хмели-сунели, перец чили, укроп, паприку, базилик, кинзу, зиру и кориандр. Если будете готовить кебаб на мангале, возьмите плоские шампура и никогда не отбивайте фарш, только хорошо перемешайте. Это нужно для того, чтобы кебаб хорошо держал форму и не разрывался в процессе приготовления.

Мы сделаем кебаб из говядины, добавим пряности, которые обычно всегда есть дома – укроп и хмели-сунели. Чтобы усилить и разнообразить вкус, можно использовать еще сыр в качестве начинки. Получится вкусное и питательное блюдо, которое можно подавать с любой кашей, отварным картофелем, спагетти или употреблять просто с соусом. А если кебаб завернуть в лаваш и добавить какие-нибудь порезанные овощи соломкой, получится настоящее блюдо из восточного ресторана.

Ингредиенты

На 12 порций для фарша:

1 кг говядины

2 яйца

1 ч. л. хмели-сунели

1 средний лук

1 ч. л. укропа сушеного (можно заменить свежим)

соль по вкусу

подсолнечное масло для смазки противня и готовых кебабов

Для начинки:

125 г натертого твердого сыра

Приготовление: