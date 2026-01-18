Кебабом называют любое мясо, которое готовят или дословно «вращают» на мангале. Это могут быть как куски мяса, так и фарш. Готовить кебаб быстро, просто и нужно только мясо и пряности по вкусу. Хотя можно обойтись солью и черным перцем. И поверьте, такое блюдо оценят даже дети, особенно, если к нему добавить вкусный домашний соус.
Секреты приготовления кебаба
Берите любой кусочек мяса, превратите его в фарш, добавьте порезанный или перемолотый лук, соль, перец и пряности по вкусу. Используйте тархун, хмели-сунели, перец чили, укроп, паприку, базилик, кинзу, зиру и кориандр. Если будете готовить кебаб на мангале, возьмите плоские шампура и никогда не отбивайте фарш, только хорошо перемешайте. Это нужно для того, чтобы кебаб хорошо держал форму и не разрывался в процессе приготовления.
Мы сделаем кебаб из говядины, добавим пряности, которые обычно всегда есть дома – укроп и хмели-сунели. Чтобы усилить и разнообразить вкус, можно использовать еще сыр в качестве начинки. Получится вкусное и питательное блюдо, которое можно подавать с любой кашей, отварным картофелем, спагетти или употреблять просто с соусом. А если кебаб завернуть в лаваш и добавить какие-нибудь порезанные овощи соломкой, получится настоящее блюдо из восточного ресторана.
Ингредиенты
На 12 порций для фарша:
1 кг говядины
2 яйца
1 ч. л. хмели-сунели
1 средний лук
1 ч. л. укропа сушеного (можно заменить свежим)
соль по вкусу
подсолнечное масло для смазки противня и готовых кебабов
Для начинки:
125 г натертого твердого сыра
Приготовление:
Включите духовку разогреваться до 180 градусов.
Готовьте фарш. Возьмите 1 кг говядины, очистите от пленок и жира. Измельчите на мясорубке два раза, чтобы фарш получился нежным и хорошо склеивался.
Очистите лук и порежьте мелким кубиком, добавьте в фарш.
Вбейте 2 яйца в фарш, всыпьте 1 ч. л. хмели-сунели, 1 ч. л. сушеного укропа и посолите по вкусу. Можно использовать 10 веточек свежего укропа: помойте, оборвите и мелко порежьте.
Фарш хорошо перемешайте, чтобы пряности равномерно распределились.
Сделайте начинку. На крупной терке натрите 125 г сыра.
Еще раз перемешайте фарш и разделите на куски. У нас получились порции по 80 г каждая. Всего 12 штук.
Формируйте кебаб. Возьмите фарш, сделайте шар, затем прижмите его. У вас должна получиться оладья. Выложите внутрь немного тертого сыра, заверните в форму овальной колбаски. Проверьте, чтобы сыр не было видно. В процессе приготовления он может вытечь, а это нам не нужно.
Противень смажьте подсолнечным маслом и выкладывайте кебабы. Вы можете приготовить одну часть, другую – заморозить. Ставьте запекаться на 30 минут при температуре 180 градусов.
Перед подачей каждый кебаб смажьте подсолнечным маслом и посыпьте сухим укропом.
