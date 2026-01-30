Недавно старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм спровоцировал громкий скандал. 26-летний Бруклин публично отрекся от родителей, обвинив их в давлении и испорченном детстве. В своем заявлении он подчеркнул, что внимание матери ограничивалось лишь постами в соцсетях. Главной обидой стал сорванный первый танец на его свадьбе с Николой Пельтц. Виктория фактически присвоила его себе.

Пока звездная чета хранит молчание, в конфликт вмешалась Ребекка Лус. Бывшая помощница Дэвида, заявившая об интимной связи с футболистом еще в 2004 году, поддержала действия Бруклина. Она отметила, что гордится смелостью молодого человека, решившегося на публичные откровения. По мнению Лус, нынешнее поведение Бруклина полностью подтверждает ее собственные слова, сказанные еще двадцать лет назад.

Ребекка выразила сочувствие Николе. Она заявила, что семья Бекхэм склонна к манипуляциям и не считается с чувствами окружающих. Инцидент с украденным свадебным танцем Лус назвала проявлением эмоциональной холодности Виктории. Она уверена, что любая чуткая мать уступила бы место невесте, вместо того чтобы перетягивать внимание на себя. Напомним, ведущий тогда назвал «самой красивой женщиной в зале» именно Викторию.

«Любая другая мать поняла бы, что ситуация неловкая, и, вероятно, сказала бы: „Спасибо за комплимент, но самая красивая женщина в зале — это Никола, Никола, пожалуйста, потанцуй со мной“», — процитировали Ребекку в издании Daily Mail.