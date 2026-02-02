Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Мы расстались ещё в 2022-м»: Егор Бероев впервые раскрыл правду о разводе с Алферовой 0 726

Люблю!
Дата публикации: 02.02.2026
womanhit
Изображение к статье: «Мы расстались ещё в 2022-м»: Егор Бероев впервые раскрыл правду о разводе с Алферовой

Актер потребовал прекратить распространение ложных слухов о себе и своей бывшей жене. Он признался, что благодарен Ксении даже за плохие моменты.

На странице в соцсети он публично обратился к переживающим за его личную жизнь поклонникам, а заодно к злопыхателям, которые не устают перемывать кости звездной паре. «В ответ на статьи, в которых лезут в нашу с Ксенией семью, хочу сказать. Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью. С уважением отношусь к годам прожитым вместе с ней, и желаю Ксении всего самого самого доброго. Также, я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье. Прошу прессу, или как вас назвать, не лезть в чужие семьи и не распространять грязные слухи. Благодарю за внимание», — написал Бероев.

Подписчики отметили, что артист вполне мог оповестить о разрыве с супругой еще три года назад, а не постфактум, когда фанаты уже сами догадались о случившемся. «В любой семье может настать время, когда просто пора, и это честнее и правильнее, чем „рисовать“ картинку для кого-то», «Очень жаль, но жизнь продолжается», «Вы были примером для многих семей», — пишут фолловеры.

На днях оба появились на кинопремьере в столице, но порознь. Во время фотосессии супруги не пожелали позировать вместе, вели себя максимально отчужденно. Чтобы не заставлять фанатов строить версии о причинах разрыва, Алферова была вынуждена лично прокомментировать перемены в личной жизни.

В шоу «Ты не поверишь!» 51-летняя актриса намекнула на неверность Бероева, отметив при этом, что себе бы никогда не позволила вступить в отношения на стороне: «Я могу только за себя говорить, за свои чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего говорить не могу. У женщин хорошо развита интуиция. Если нам что-то кажется, то нам не кажется. Это я знаю точно. И наверняка». При этом слухи об изменах актера гуляли в Сети уже довольно давно.

Во время участия Бероева в шоу «Ледниковый период» в 2009 году его подозревали в романе с фигуристкой Екатериной Гордеевой. Пару якобы даже заставали во время романтического ужина в одном из заведений Москвы.

У Алферовой и Бероева есть 18-летняя дочь Евдокия, а также приемный сын с синдромом Дауна Влад Саноцкий. Интернет-пользователи уже вовсю обсуждают печальную новость. «Жаль... Очень приятная пара была», «Это их выбор», «Как она вообще выдержала его столько времени», — пишут фолловеры Telegram-канала «Звездач».

Читайте нас также:
#звезды #шоу-бизнес #развод #соцсети #знаменитости #слухи #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стекло снова прозрачное — чем отмыть духовку за 15 минут
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Изображение к статье: Число пластических операций у мужчин в мире выросло почти вдвое

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: В четверг во многих районах ожидается небольшой снег
Наша Латвия
Изображение к статье: Как ловят мошенников, которые обманывают латвийских стариков Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео