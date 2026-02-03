Чтобы сохранить овощи на зиму, хозяйки издавна используют разные способы: маринуют с добавлением уксуса, засаливают или квасят. Такие продукты традиционно называют соленьями, и для многих они являются обязательной частью зимнего меню. Но действительно ли соленые огурцы и рассол одинаково полезны всем? Об их влиянии на организм рассказал диетолог, профессор, Олег Швец.

Маринованные огурцы: витамины в банке

Одним из самых популярных консервированных овощей является маринованный огурец. По словам диетолога Олега Швеца, огурцы почти полностью состоят из воды и содержат мало жира и белка. В то же время они сохраняют определенное количество полезных веществ, поскольку во время ферментации из них выводится вода, а остальные компоненты концентрируются. Они также обладают высокой концентрацией витаминов.

– Например, один соленый огурец содержит примерно 20% от рекомендованной суточной нормы витамина К, который способствует свертыванию крови и укреплению костей, 6% от суточной нормы кальция, 2% от суточной нормы калия, 3-4% суточной потребности в витамине С, 1% суточной нормы витамина А. Маринованные огурцы содержат фосфор и фосфолаты. Они являются отличным источником антиоксиданта бета-каротина, который связывают с пониженным риском развития ряда хронических заболеваний, в частности возрастной дегенерации макулы (центральный участок сетчатки глаза, ее повреждение приводит к серьезной потере зрения, – авт.) и диабету второго типа, – объясняет.

Чем полезны соленья?

Поддерживают здоровье пищевой системы. Ферментированные овощи (т.е. бродящие в собственном соке) содержат пробиотики, способствующие нормальному функционированию кишечника.

Усиливают иммунитет. Благодаря высокому содержанию бета-каротина, который организм превращает в витамин А, соления могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых форм рака и проблем с дыхательной системой.

Положительно повлияют на мозговую деятельность. Исследования показывают, что регулярное потребление продуктов, богатых бета-каротином, помогает улучшить память и концентрацию у людей старшего возраста.

Способствуют стабильному уровню сахара. Уксус, входящий в состав рассола, помогает держать уровень сахара в крови стабильным.

Почему соленья могут быть вредными?

Несмотря на пользу, соления имеют один существенный недостаток – высокое содержание соли (натрия).

– Например, один крупный соленый огурец может содержать более двух третей суточной нормы натрия для взрослого человека. Избыток соли способствует повышению АД, что в свою очередь увеличивает риск инфаркта, инсульта, диабета и болезней почек. Кроме того, натрий вымывает кальций из костей, что усугубляет риск переломов, – предостерегает врач.

Возможные риски:

Проблемы с артериальным давлением. Большое количество натрия в ежедневном рационе приводит к повышению давления. Людям, которые имеют гипертонию или принимают соответствующее лекарство, следует ограничить потребление солений или искать продукты с низким содержанием натрия.

Нагрузка на печень и почки. Избыток соли вынуждает эти органы работать интенсивнее, что особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями.

Риск развития рака желудка. Соленые продукты могут вызвать изменения в клетках слизистой желудка, что вместе с другими факторами (например, бактерией хеликобактер пилори) увеличивает вероятность возникновения злокачественных новообразований.

Остеопороз. Недостаток кальция, соединенный с избытком натрия, ослабляет кости и повышает риск их ломкости.

– Следовательно, соления в умеренных количествах могут иметь определенную пользу. Но они не являются здоровым выбором для регулярного потребления, особенно при наличии повышенного давления крови и некоторых других заболеваний, – заключает Олег Швец.

Стоит ли пить рассол?

Рассол способствует гидратации (поддержке водного баланса) организма и восстановлению после физических нагрузок. По словам Олега Швеца, некоторые спортсмены считают, что употребление рассола после тренировок помогает быстро пополнить запас электролитов. Существует также исследование, свидетельствующее, что рассол может быть несколько эффективнее воды для уменьшения мышечных спазмов. Однако доказательная база остается ограниченной.

В то же время людям с расстройствами пищеварения или гипертонией следует соблюдать осторожность — избыток соли может ухудшить состояние.