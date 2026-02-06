Куриный бульон нередко получается бледным и слабым на вкус. Причина чаще всего кроется в нарушении базовых приёмов приготовления.

Исправить ситуацию можно без редких продуктов и сложной техники. Достаточно точной работы с ингредиентами, чтобы из простого набора получить насыщенный и выразительный результат.

Основа вкуса — подходящее мясо. Использование только филе не даёт глубины. Кости при долгом томлении насыщают бульон коллагеном и минералами, а предварительное обжаривание курицы усиливает аромат и придаёт бульону более плотный цвет и мясное послевкусие.

Овощи и приправы завершают вкус. Лёгкое томление лука, моркови и сельдерея запускает карамелизацию сахаров, делая бульон плотнее и теплее, а травы и специи задают акценты. Соль добавляют постепенно, а в конце вводят несколько капель лимонного сока, чтобы сбалансировать вкус и дать бульону полностью раскрыться после настаивания.