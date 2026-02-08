Baltijas balss logotype
10 домашних средств, которые всегда под рукой и реально помогают 0 288

Люблю!
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Некоторые лекарства и средства, проверенные поколениями, могут облегчить симптомы болезней и бытовых неприятностей. Вот 10 проверенных способов, которые найдутся почти в каждом доме.

10. Чёрный шоколад от кашля

В чёрном шоколаде есть теобромин, который подавляет кашлевой рефлекс. Если мучает кашель, можно съесть одну–две дольки шоколада — это поможет облегчить симптом.

9. Оливковое масло при боли в ухе

Тёплое оливковое масло не лечит инфекцию, но может снять боль. Достаточно закапать 3–4 капли в ухо и закрыть проход ватным шариком.

8. Имбирь при менструальной боли

Имбирь улучшает кровообращение и расслабляет мышцы. Чай с имбирём помогает уменьшить болезненность и спазмы во время менструации.

7. Скотч от бородавок

Кусочек скотча, наклеенный на бородавку на неделю, а затем заменяемый новым, постепенно убирает наросты безболезненно и безопасно.

6. Лимон при утренней тошноте

Свежий запах лимона помогает справляться с утренней тошнотой у беременных, когда лекарства нежелательны.

5. Чайный пакетик при ожогах

Приложенный к месту ожога охлаждённый чайный пакетик помогает уменьшить боль и дискомфорт от ожога.

4. Сахар при икоте

Простой способ — съесть небольшую ложку сахара. Он помогает снять спазмы диафрагмы и остановить икоту.

3. Яблоки при изжоге

Яблоки содержат кислоты и пектин, которые нейтрализуют желудочный сок и помогают пищеварению, облегчая изжогу.

2. Водка от неприятного запаха ног

Водка убивает бактерии, вызывающие запах, и подсушивает кожу, предотвращая развитие неприятного запаха без химических препаратов.

1. Пищевая сода для отбеливания зубов

Смешанная с лимонным соком до кашицы, сода наносится на зубы на 1–2 минуты, помогая отбелить эмаль в домашних условиях.

Эти средства не заменяют визит к врачу при серьёзных проблемах, но могут стать подручными способами облегчить неприятные симптомы.

источник

#медицина #кулинария #болезни #лечение #симптомы #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео