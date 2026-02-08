Некоторые лекарства и средства, проверенные поколениями, могут облегчить симптомы болезней и бытовых неприятностей. Вот 10 проверенных способов, которые найдутся почти в каждом доме.
10. Чёрный шоколад от кашля
В чёрном шоколаде есть теобромин, который подавляет кашлевой рефлекс. Если мучает кашель, можно съесть одну–две дольки шоколада — это поможет облегчить симптом.
9. Оливковое масло при боли в ухе
Тёплое оливковое масло не лечит инфекцию, но может снять боль. Достаточно закапать 3–4 капли в ухо и закрыть проход ватным шариком.
8. Имбирь при менструальной боли
Имбирь улучшает кровообращение и расслабляет мышцы. Чай с имбирём помогает уменьшить болезненность и спазмы во время менструации.
7. Скотч от бородавок
Кусочек скотча, наклеенный на бородавку на неделю, а затем заменяемый новым, постепенно убирает наросты безболезненно и безопасно.
6. Лимон при утренней тошноте
Свежий запах лимона помогает справляться с утренней тошнотой у беременных, когда лекарства нежелательны.
5. Чайный пакетик при ожогах
Приложенный к месту ожога охлаждённый чайный пакетик помогает уменьшить боль и дискомфорт от ожога.
4. Сахар при икоте
Простой способ — съесть небольшую ложку сахара. Он помогает снять спазмы диафрагмы и остановить икоту.
3. Яблоки при изжоге
Яблоки содержат кислоты и пектин, которые нейтрализуют желудочный сок и помогают пищеварению, облегчая изжогу.
2. Водка от неприятного запаха ног
Водка убивает бактерии, вызывающие запах, и подсушивает кожу, предотвращая развитие неприятного запаха без химических препаратов.
1. Пищевая сода для отбеливания зубов
Смешанная с лимонным соком до кашицы, сода наносится на зубы на 1–2 минуты, помогая отбелить эмаль в домашних условиях.
Эти средства не заменяют визит к врачу при серьёзных проблемах, но могут стать подручными способами облегчить неприятные симптомы.
Оставить комментарий