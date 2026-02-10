Baltijas balss logotype
Сочные внутри, хрустящие снаружи: готовим идеальные свиные отбивные 0 434

Люблю!
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сочные внутри, хрустящие снаружи: готовим идеальные свиные отбивные

Как добиться золотистой корочки за 15 минут.

Для приготовления сочных свиных отбивных с хрустящей корочкой требуется последовательно выполнить несколько этапов: отбить мясо, замариновать, запанировать и запечь. Рассказываем подробно, как это сделать.

Список ингредиентов:

  • четыре свиные отбивные;

  • соль и перец по вкусу;

  • 100 граммов панировочных сухарей;

  • одна чайная ложка горчицы;

  • одна столовая ложка сушеного тимьяна;

  • одна веточка петрушки;

  • одна столовая ложка растительного масла.

Сначала необходимо выложить отбивные на разделочную доску и аккуратно отбить кухонным молотком с обеих сторон, добиваясь равномерной толщины. После этого мясо следует посолить.

Далее нужно приготовить маринад: в миске смешать горчицу, тимьян, петрушку, перец и оливковое масло до получения однородной массы. Каждую отбивную тщательно смазать маринадом с обеих сторон и оставить на десять минут для пропитки.

После маринования отбивные необходимо обвалять в панировочных сухарях, предварительно высыпанных на тарелку. Затем мясо выкладывают на противень, застеленный пергаментной бумагой, и отправляют в разогретую до 200 градусов духовку. Запекают их 10–15 минут.

#кулинария #кухня #готовка #вкусно #свинина #еда
