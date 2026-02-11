Учёные установили, что завтрак с высоким содержанием сахара и жиров способен ухудшать самочувствие и умственную работоспособность в первые часы после приёма пищи. Об этом сообщает Food and Humanity.

В эксперименте принимали участие молодые женщины, которым в разные дни предлагали завтраки одинаковой калорийности, но разного состава: сбалансированный либо сладкий и жирный. После приёма сладко‑жирного завтрака участницы чаще испытывали сонливость и демонстрировали более низкие результаты в заданиях на планирование и переключение между задачами — функциях, критически важных для концентрации и обучаемости.

Физиологические замеры подтвердили: такой завтрак провоцировал преобладание «режима покоя» в работе нервной системы. Отмечалось снижение частоты сердечных сокращений и активация парасимпатической нервной системы, характерной для состояния отдыха. Подобный эффект уместен вечером, однако утром он может препятствовать активной умственной деятельности.

Авторы отмечают краткосрочный характер исследования, но подчёркивают значимость его выводов. По их мнению, регулярное употребление по утрам сладкой выпечки и жирных продуктов способно постепенно снижать концентрацию, ухудшать настроение и негативно влиять на работоспособность.