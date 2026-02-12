Актриса еще два года назад задумала построить коттедж за пределами столицы. И теперь может смело гордиться тем, как ее воплотила.

Ирина Безрукова призналась, что пока выплачивает долги за свой загородный дом. В ближайшее время она планирует решить финансовые неурядицы и наслаждаться досугом на природе и чистейшим воздухом, которого так не хватает в загазованной столице.

В эксклюзивном интервью WomanHit актриса пояснила, что приобрела участок за городом около двух лет назад. Постепенно был построен двухэтажный коттедж. «Он небольшой, но очень уютный, и я люблю там бывать. Мне даже удалось в декабре на пару дней туда съездить, чтобы перезагрузиться между гастролями и очень плотным декабрьским графиком», — рассказывает Безрукова. Она не отрицает, что содержать частный дом не так-то просто, тем более для одинокой женщины. Благо, у звезды есть возможность приглашать специалистов, которые помогают облагораживать территорию и решать технические проблемы внутри жилища.

«Печку топить не надо, есть тепловой насос. Сложности в этом нет. Да, за два года кое-что потребовалось отремонтировать, но я приглашала профессионалов. Например, мне реставрировали и красили летом террасу. Очень дождливое было лето, и нужно было выбрать время, когда подсохнет терраса, и это позволит ее шлифовать и потом покрывать специальным уличным лаком, чтобы она долго служила. Да, нужно было косить траву, доделывались дорожки, дренаж вокруг дома. И для этого также приглашаются специалисты», — говорит она.