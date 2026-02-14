Baltijas balss logotype
Не хуже, чем у итальянцев: 5 хитростей для приготовления идеальных макарон 0 558

Люблю!
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не хуже, чем у итальянцев: 5 хитростей для приготовления идеальных макарон

Макароны — популярный гарнир, ценимый за питательность и скорость приготовления. Изделия из твёрдых сортов пшеницы полезны: они содержат растительный протеин, медленные углеводы и важные нутриенты — от магния до витаминов группы B.

Для успешного приготовления макарон важно соблюдать ряд правил. Во‑первых, их следует опускать только в кипящую воду, в противном случае они превратятся в липкую массу. Во‑вторых, нужно использовать достаточно воды: минимум литр на каждые 100 граммов продукта, чтобы макароны свободно плавали и равномерно проваривались.

Чтобы паста не слиплась, достаточно добавить в кастрюлю чайную ложку растительного масла. Жир обволакивает тесто и обеспечивает рассыпчатость после слива воды. Особое внимание стоит уделить времени варки: оно указано на упаковке и варьируется в зависимости от толщины теста. За пару минут до конца рекомендуется попробовать макароны, чтобы добиться состояния аль денте.

Промывать готовые макароны холодной водой не следует. Дело в том, что влага удаляет крахмальный слой, необходимый для удержания соуса, и делает продукт скользким.

#питание #кулинария #здоровое питание #макароны #еда #рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
