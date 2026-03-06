Долгое время яичный желток считался вредным из-за высокого содержания холестерина. Холестериновая теория атеросклероза, предложенная Николаем Аничковым еще в прошлом веке, объясняла, почему чрезмерное употребление желтков может негативно влиять на сердце и сосуды.

Холестерин и мифы о желтке

Современные исследования показывают, что организм способен регулировать всасывание холестерина из пищи. Желток также богат важными нутриентами: кальцием, железом, цинком, тиамином, фолиевой кислотой и витаминами B6 и B12. Поэтому он скорее полезен, чем вреден при умеренном употреблении.

Белок: польза и возможные риски

Белок яйца содержит протеины с антимикробными свойствами. Они могут влиять на микробиом кишечника, иногда снижая эффективность пищеварения и усвоения питательных веществ. С точки зрения потенциального вреда, белок может оказаться более «рисковым» компонентом, особенно при чрезмерном употреблении или индивидуальной чувствительности.

Общие рекомендации

Несмотря на различия, яйца в целом полезны. Умеренное употребление 2–3 яиц в день — как с желтком, так и с белком — не наносит вреда организму и обеспечивает полноценный набор питательных веществ.

