Знаменитый американский режиссер Стивен Спилберг рассказал о новом кинопроекте, над которым работает в настоящее время. По словам постановщика, его следующая картина будет снята в жанре вестерна — направлении, к которому он раньше напрямую не обращался.

В одном из недавних интервью режиссер отметил, что пока не готов раскрывать подробности будущего фильма. Тем не менее он подчеркнул, что проект уже находится в разработке и, по его словам, будет необычным для жанра.

Новый жанр в карьере режиссера

Спилберг признался, что будущая картина станет вестерном, однако создатели намерены избежать привычных штампов. Режиссер пообещал, что в фильме будут характерные для жанра элементы — например, лошади и оружие, — но при этом история не будет строиться на стандартных клише.

По словам постановщика, ему важно создать оригинальную интерпретацию жанра и предложить зрителям новый взгляд на классический кинематографический формат.

Вестерн в творчестве Спилберга

Хотя элементы вестерна можно заметить в некоторых работах режиссера, полноценного фильма в этом жанре в его фильмографии пока не было. Ближе всего к нему Спилберг подошел в картине «Индиана Джонс и последний крестовый поход», где присутствовали мотивы классических приключенческих вестернов.

Что известно о будущих проектах

На данный момент официальных подробностей о сюжете, актерском составе или дате выхода новой картины нет. Также неизвестно, станет ли этот фильм следующим проектом режиссера после научно-фантастической драмы «День разоблачения».

За свою карьеру Стивен Спилберг работал в самых разных жанрах — от приключенческого кино и научной фантастики до военных драм и мюзиклов. Новый проект может стать первой полноценной попыткой режиссера в жанре классического вестерна.