Деми Мур обратилась к бывшему мужу с тёплыми словами в день его рождения, растрогав поклонников по всему миру.

Легендарный актёр Брюс Уиллис, известный по роли «крепкого орешка», отметил 71-летие. В последние годы он борется с тяжёлым заболеванием — лобно-височной деменцией, которая на сегодняшний день считается неизлечимой.

В этот особенный день рядом с ним — его семья, включая бывшую супругу Деми Мур. Актриса опубликовала в соцсетях трогательный снимок, на котором Уиллис запечатлён с внучкой. В подписи она процитировала культовую строчку группы The Beatles: «All you need is love. С днём рождения!»

Публикация вызвала сильный отклик у поклонников. Многие признались, что не смогли сдержать эмоций, и поблагодарили Мур за поддержку, которую она продолжает оказывать бывшему мужу спустя годы после развода. В комментариях пользователи писали слова благодарности, восхищались их отношениями и желали семье сил и терпения.

Деми Мур и Брюс Уиллис расстались в 2000 году без скандалов и сохранили тёплые отношения. Более того, актёр присутствовал на свадьбе Мур с Эштоном Кутчером. Сегодня Уиллис женат на Эмме Хемминг, в их семье растут две дочери.