Скандал вокруг наследства Градского набирает обороты: оспаривают отцовство ребёнка

Дата публикации: 20.03.2026
Изображение к статье: Скандал вокруг наследства Градского набирает обороты: оспаривают отцовство ребёнка

Спор вокруг многомиллионного наследства Александр Градский продолжает набирать обороты. На имущество музыканта претендуют его вдова Марина Коташенко и бывшая супруга Ольга Градская. У обеих сторон есть дети от артиста, что делает ситуацию особенно сложной.

На данном этапе судебное решение оказалось в пользу первой семьи. Как сообщил адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы Ольги Градской и её детей, изначально на долю «новой семьи» приходилось около 70% наследства. Однако после рассмотрения дела во Втором кассационном суде эта цифра была существенно снижена — теперь вдове принадлежит примерно 30%.

Таким образом, около 70% имущества перешло к первой супруге и старшим детям музыканта.

Тем не менее, конфликт далёк от завершения. Представители первой семьи намерены добиваться дальнейшего пересмотра дела. В частности, речь идёт об оспаривании отцовства младшего ребёнка Марины Коташенко. По словам адвоката, у стороны истцов есть сомнения в биологическом родстве.

grad.jpg

Фото: Из личного архива Марины Градской (Коташенко).

Кроме того, юрист не исключает и возможных претензий уголовного характера, связанных с предполагаемым незаконным распоряжением частью наследственного имущества.

Напомним, Александр Градский скончался в 2021 году в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал ишемический инсульт.

#наследство #знаменитости
