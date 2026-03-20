Некоторые дети начинают осваивать элементы обмана уже к одному году, когда ещё не умеют ни ходить, ни говорить. Об этом пишет Cognitive Development.

В исследовании приняли участие родители более 750 детей в возрасте от 0 до 47 месяцев. Выяснилось, что примерно четверть младенцев демонстрируют простейшие формы нечестного поведения уже к десяти месяцам. Например, они могут делать вид, что не слышат взрослых, прятать игрушки или тайком есть запрещенные сладости. Часть родителей отмечала, что их ребёнок начинает понимать саму идею обмана уже в восемь месяцев.

Почти половина детей, однажды прибегнувших к хитрости, повторяют подобные действия уже на следующий день. К двум годам обман становится более осознанным и проявляется в действиях или простых словесных реакциях: ребёнок может игнорировать просьбы убрать игрушки или отрицать, что съел шоколад. К трём годам дети начинают использовать более сложные формы обмана с преувеличением, преуменьшением и выдумками.

Профессор Елена Хойка из Бристольского университета отмечает, что обман является естественным этапом развития ребёнка. По словам соавтора исследования Дженнифер Сои из Университета Ватерлоо, работа помогает лучше понять особенности этого поведения, которые ранее в основном изучались только у взрослых.