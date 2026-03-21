Идеальный ужин за час: галета с цукини и творожным сыром

Люблю!
Дата публикации: 21.03.2026
BB.LV
Лёгкая, ароматная выпечка — галета на творожном тесте с цукини. Готовится просто, выглядит эффектно и отлично подходит как для повседневного ужина, так и для приёма гостей.

Галета на творожном тесте с цукини

Время приготовления: 55 минут

Ингредиенты

Для теста:

  • творог (мягкий) — 360 г
  • яйцо — 1 шт
  • сливочное масло — 50 г
  • соль — щепотка
  • мука цельнозерновая — 250 г

Для начинки:

  • цукини — 150 г
  • творожный сыр — 360 г
  • лук — 1 шт
  • чеснок — 1 зубчик
  • перец — по вкусу

Приготовление

  1. Приготовьте тесто.

    Муку (половину) перетрите с холодным сливочным маслом и солью до состояния крошки. Добавьте творог и яйцо, перемешайте. Подсыпая оставшуюся муку, замесите мягкое, не липкое тесто.

  2. Разделите тесто.

    Сформируйте шар и разделите его на 4 равные части. Оставьте тесто на 10–15 минут «отдохнуть».

  3. Подготовьте начинку.

    Цукини и лук нарежьте тонкими кружками или полукольцами. Чеснок мелко порубите.

  4. Сформируйте галеты.

    Каждую часть теста раскатайте в круг толщиной около 3–4 мм. В центр выложите творожный сыр, сверху — цукини и лук. Посыпьте чесноком и перцем. Края теста загните к центру, оставляя середину открытой.

  5. Выпекайте.

    Переложите галеты на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до золотистой корочки.

  6. Подавайте.

    Готовые галеты слегка остудите и подавайте тёплыми.

Совет: по желанию добавьте в начинку зелень или немного твёрдого сыра — вкус станет более насыщенным.

Редакция BB.LV
