Лёгкая, ароматная выпечка — галета на творожном тесте с цукини. Готовится просто, выглядит эффектно и отлично подходит как для повседневного ужина, так и для приёма гостей.
Галета на творожном тесте с цукини
Время приготовления: 55 минут
Ингредиенты
Для теста:
- творог (мягкий) — 360 г
- яйцо — 1 шт
- сливочное масло — 50 г
- соль — щепотка
- мука цельнозерновая — 250 г
Для начинки:
- цукини — 150 г
- творожный сыр — 360 г
- лук — 1 шт
- чеснок — 1 зубчик
- перец — по вкусу
Приготовление
-
Приготовьте тесто.
Муку (половину) перетрите с холодным сливочным маслом и солью до состояния крошки. Добавьте творог и яйцо, перемешайте. Подсыпая оставшуюся муку, замесите мягкое, не липкое тесто.
-
Разделите тесто.
Сформируйте шар и разделите его на 4 равные части. Оставьте тесто на 10–15 минут «отдохнуть».
-
Подготовьте начинку.
Цукини и лук нарежьте тонкими кружками или полукольцами. Чеснок мелко порубите.
-
Сформируйте галеты.
Каждую часть теста раскатайте в круг толщиной около 3–4 мм. В центр выложите творожный сыр, сверху — цукини и лук. Посыпьте чесноком и перцем. Края теста загните к центру, оставляя середину открытой.
-
Выпекайте.
Переложите галеты на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до золотистой корочки.
-
Подавайте.
Готовые галеты слегка остудите и подавайте тёплыми.
Совет: по желанию добавьте в начинку зелень или немного твёрдого сыра — вкус станет более насыщенным.
