3 вещи на весну-2026, которые сделают любой образ дороже

Люблю!
Дата публикации: 22.03.2026
Иногда кажется, что для стильного образа нужен полный гардероб новых вещей. Но на практике всё проще: достаточно нескольких удачных деталей, чтобы даже базовые сочетания выглядели продуманно и дорого.

Стилист Яна Марковская выделяет три вещи, которые работают именно так — усиливают любой образ без лишних усилий.

Асимметричная юбка

Это та самая вещь, которая сразу «собирает» образ. Даже если сверху у вас самая обычная футболка или свитер, асимметрия добавляет динамику и делает силуэт интереснее.

Такая юбка легко вписывается в повседневный гардероб:

  • днём — с базовой рубашкой и кроссовками
  • вечером — с топом и обувью на каблуке

За счёт необычного кроя она выглядит эффектно, но не перегружает образ.

Минималистичная сумка

Это, пожалуй, самая универсальная инвестиция. Простая форма, качественный материал и отсутствие лишнего декора делают такую сумку идеальной «базой», которая подходит буквально ко всему.

Её можно носить:

  • с пальто
  • с джинсами
  • с платьями
  • с деловыми образами

Именно такая сумка создаёт ощущение аккуратности и «дорогого» стиля, даже если одежда максимально простая.

Туфли с характером

Третья деталь — обувь, которая привлекает внимание. Это могут быть:

  • необычный каблук
  • металлические элементы
  • интересная форма

Такие туфли легко превращают даже самый базовый комплект в стильный образ. Джинсы, простое пальто или лаконичное платье с ними начинают выглядеть иначе — более собранно и выразительно.

Важно только одно: комфорт. Если обувь неудобная, носить её регулярно не получится, а значит, и эффект будет минимальным.

С чего начать, если бюджет ограничен

Если нужно выбрать что-то одно, стилист советует начать с сумки.

Она работает каждый день и сочетается с большинством вещей, поэтому быстрее всего «поднимает» уровень гардероба. Юбка и туфли — более ситуативные элементы, а вот сумка остаётся с вами всегда.

Главное

Стиль — это не количество вещей, а умение правильно расставлять акценты.

Всего три продуманных элемента — асимметричная юбка, минималистичная сумка и выразительная обувь — способны полностью изменить впечатление от образа и сделать его современным без лишних затрат.

Читайте нас также:
