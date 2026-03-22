Исторические сериалы давно перестали быть «обязательным» жанром. Сегодня это захватывающие истории о людях, власти, выборе и последствиях, которые удерживают внимание не хуже современных драм. Мы собрали несколько проектов с очень высокими оценками зрителей.

«Викинги» (2013–2020)

История северных воинов, которые решаются выйти за пределы привычного мира и открыть новые земли. Постепенно внешние походы сменяются внутренними конфликтами, борьбой за власть и переоценкой ценностей.

Страна: Ирландия, Канада

В главных ролях: Трэвис Фиммел, Кэтрин Уинник, Клайв Стэнден

IMDb: 8.5

«Рим» (2005–2007)

Сериал показывает последние годы Римской республики через призму как политических интриг, так и жизни обычных людей. Постепенное разрушение старого порядка становится центральной темой.

Страна: Великобритания, США

В главных ролях: Кевин МакКидд, Рэй Стивенсон, Киаран Хайндс

IMDb: 8.7

«Тюдоры» (2007–2010)

Драма о дворе Генриха VIII, где личные решения правителя напрямую влияют на судьбу страны. За роскошью скрываются интриги, страх и постоянная борьба за выживание.

Страна: Ирландия, Канада, Великобритания

В главных ролях: Джонатан Рис-Майерс, Натали Дормер, Генри Кавилл

IMDb: 8.1

«Императрица Ки» (2013–2014)

История женщины, которая проходит путь от низкого положения до вершины власти. Сериал раскрывает мир дворцовых интриг, где каждое решение может стать решающим.

Страна: Южная Корея

В главных ролях: Ха Джи Вон, Чу Джин Мо, Чжи Чан Ук

IMDb: 8.4

«Рюриковичи. История первой династии» (2019)

Докудрама, рассказывающая о становлении древнерусского государства через ключевые исторические события и личности. Каждая серия — отдельный этап формирования власти.

Страна: Россия

В главных ролях: Александр Устюгов, Сергей Марин, Евгений Ткачук

IMDb: 7.6

Итог

Эти сериалы объединяет не только историческая тематика, но и внимание к деталям, персонажам и атмосфере эпохи. Они позволяют не просто узнать факты, а прочувствовать время и увидеть, как решения людей меняют ход истории.