Исторические сериалы давно перестали быть «обязательным» жанром. Сегодня это захватывающие истории о людях, власти, выборе и последствиях, которые удерживают внимание не хуже современных драм. Мы собрали несколько проектов с очень высокими оценками зрителей.
«Викинги» (2013–2020)
История северных воинов, которые решаются выйти за пределы привычного мира и открыть новые земли. Постепенно внешние походы сменяются внутренними конфликтами, борьбой за власть и переоценкой ценностей.
Страна: Ирландия, Канада
В главных ролях: Трэвис Фиммел, Кэтрин Уинник, Клайв Стэнден
IMDb: 8.5
«Рим» (2005–2007)
Сериал показывает последние годы Римской республики через призму как политических интриг, так и жизни обычных людей. Постепенное разрушение старого порядка становится центральной темой.
Страна: Великобритания, США
В главных ролях: Кевин МакКидд, Рэй Стивенсон, Киаран Хайндс
IMDb: 8.7
«Тюдоры» (2007–2010)
Драма о дворе Генриха VIII, где личные решения правителя напрямую влияют на судьбу страны. За роскошью скрываются интриги, страх и постоянная борьба за выживание.
Страна: Ирландия, Канада, Великобритания
В главных ролях: Джонатан Рис-Майерс, Натали Дормер, Генри Кавилл
IMDb: 8.1
«Императрица Ки» (2013–2014)
История женщины, которая проходит путь от низкого положения до вершины власти. Сериал раскрывает мир дворцовых интриг, где каждое решение может стать решающим.
Страна: Южная Корея
В главных ролях: Ха Джи Вон, Чу Джин Мо, Чжи Чан Ук
IMDb: 8.4
«Рюриковичи. История первой династии» (2019)
Докудрама, рассказывающая о становлении древнерусского государства через ключевые исторические события и личности. Каждая серия — отдельный этап формирования власти.
Страна: Россия
В главных ролях: Александр Устюгов, Сергей Марин, Евгений Ткачук
IMDb: 7.6
Итог
Эти сериалы объединяет не только историческая тематика, но и внимание к деталям, персонажам и атмосфере эпохи. Они позволяют не просто узнать факты, а прочувствовать время и увидеть, как решения людей меняют ход истории.
