Это отличный вариант для тех, кто устал он сладостей из супермаркета.
Ароматный яблочный пирог — один из самых любимых десертов. Предлагаем повторить рецепт с нежной сметанной заливкой.
Ингредиенты:
120 граммов сливочного масла;
120 граммов сахара;
шесть яиц;
200 граммов муки;
четыре яблока;
одна чайна ложка разрыхлителя;
200 граммов сметаны;
одна чайна ложка кукурузного крахмала.
Приготовление:
Для приготовления теста сливочное масло растирают со 100 граммами сахара, добавляют четыре яйца, затем вводят разрыхлитель и муку, замешивая однородное тесто средней густоты. Яблоки нарезают ломтиками. Для заливки смешивают сметану с оставшимся сахаром, добавляют два яйца и крахмал и тщательно взбивают.
Заготовку выливают в форму для выпечки, поверх распределяют яблоки, затем заливают сметанной смесью. Выпекают пирог 40 минут при температуре 180 градусов. Готовый десерт получается мягким, с выраженным яблочным вкусом и нежной кремовой текстурой.
