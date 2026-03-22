Это отличный вариант для тех, кто устал он сладостей из супермаркета.

Ароматный яблочный пирог — один из самых любимых десертов. Предлагаем повторить рецепт с нежной сметанной заливкой.

Ингредиенты:

120 граммов сливочного масла;

120 граммов сахара;

шесть яиц;

200 граммов муки;

четыре яблока;

одна чайна ложка разрыхлителя;

200 граммов сметаны;

одна чайна ложка кукурузного крахмала.

Приготовление:

Для приготовления теста сливочное масло растирают со 100 граммами сахара, добавляют четыре яйца, затем вводят разрыхлитель и муку, замешивая однородное тесто средней густоты. Яблоки нарезают ломтиками. Для заливки смешивают сметану с оставшимся сахаром, добавляют два яйца и крахмал и тщательно взбивают.

Заготовку выливают в форму для выпечки, поверх распределяют яблоки, затем заливают сметанной смесью. Выпекают пирог 40 минут при температуре 180 градусов. Готовый десерт получается мягким, с выраженным яблочным вкусом и нежной кремовой текстурой.