Нежный и ароматный: идеальный яблочный пирог для уютного чаепития

Дата публикации: 22.03.2026
Это отличный вариант для тех, кто устал он сладостей из супермаркета.

Ароматный яблочный пирог — один из самых любимых десертов. Предлагаем повторить рецепт с нежной сметанной заливкой.

Ингредиенты:

  • 120 граммов сливочного масла;

  • 120 граммов сахара;

  • шесть яиц;

  • 200 граммов муки;

  • четыре яблока;

  • одна чайна ложка разрыхлителя;

  • 200 граммов сметаны;

  • одна чайна ложка кукурузного крахмала.

Приготовление:

Для приготовления теста сливочное масло растирают со 100 граммами сахара, добавляют четыре яйца, затем вводят разрыхлитель и муку, замешивая однородное тесто средней густоты. Яблоки нарезают ломтиками. Для заливки смешивают сметану с оставшимся сахаром, добавляют два яйца и крахмал и тщательно взбивают.

Заготовку выливают в форму для выпечки, поверх распределяют яблоки, затем заливают сметанной смесью. Выпекают пирог 40 минут при температуре 180 градусов. Готовый десерт получается мягким, с выраженным яблочным вкусом и нежной кремовой текстурой.

#кулинария #выпечка #сладости #еда
