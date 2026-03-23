Быстрая баклажанная закуска: у вас обязательно попросят рецепт

Люблю!
Дата публикации: 23.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Быстрая баклажанная закуска: у вас обязательно попросят рецепт

Эта простая закуска из баклажанов станет отличным дополнением к любому столу. Благодаря быстрому приготовлению она идеально подходит и для повседневного меню, и для неожиданных гостей.

Ингредиенты:

• баклажаны — три штуки;

• чеснок — четыре зубчика;

• соевый соус — две столовые ложки;

• сахар — ½ чайной ложки;

• растительное масло;

• зелень.

Приготовление:

Для начала необходимо тщательно вымыть баклажаны и нарезать их небольшими брусочками. На сковороду, разогретую с растительным маслом, выложить мелко нарубленный чеснок (два зубчика) и обжарить до появления аромата. После этого добавить подготовленные баклажаны и продолжить обжаривание.

В процессе готовки в сковороду всыпать сахар и влить соевый соус. Продолжать готовить около пяти минут до тех пор, пока баклажаны не станут мягкими, но при этом важно не передерживать их — идеальная консистенция достигается тогда, когда чувствуется лёгкая упругость кожуры.

В конце приготовления добавить оставшийся измельчённый чеснок, переложить блюдо в сервировочную тарелку и щедро посыпать свежей зеленью.

#кулинария #чеснок #баклажаны #зелень #еда
