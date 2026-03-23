Почему «вещие сны» кажутся реальными — объяснение эксперта

Дата публикации: 23.03.2026
Идея «вещих» или пророческих сновидений давно укоренилась в культуре, однако с точки зрения медицины она не имеет научного подтверждения.

Об этом рассказала психотерапевт Елена Федькина.

Что говорит наука

По словам специалиста, в рамках доказательной медицины не существует данных, подтверждающих, что сны могут содержать информацию о будущих событиях. Ни одно контролируемое исследование не выявило способности сновидений предсказывать то, что ещё не произошло.

Почему сны кажутся «сбывшимися»

Эксперты объясняют подобные случаи особенностями работы человеческого мозга. В частности, речь идёт о так называемой апофении — склонности находить связи там, где их на самом деле нет.

Кроме того, важную роль играет ретроспективное искажение памяти. Человек склонен запоминать совпадения и игнорировать множество случаев, когда сны не сбывались. В результате создаётся впечатление, что отдельные сновидения «предсказали» будущее.

Как работает мозг

С точки зрения психологии, мозг постоянно анализирует информацию и строит предположения на основе прошлого опыта. Во сне эти процессы продолжаются, формируя образы, которые могут случайно совпасть с реальностью.

Именно поэтому ощущение «пророческого сна» чаще всего является результатом когнитивных механизмов, а не проявлением мистических способностей.

