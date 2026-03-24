Как не испортить ванную: 8 неудачных цветовых решений

Люблю!
Дата публикации: 24.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как не испортить ванную: 8 неудачных цветовых решений

Выбор цвета для ванной комнаты играет ключевую роль, особенно если помещение небольшое и лишено естественного света. Некоторые популярные оттенки могут визуально уменьшать пространство, делать его холодным или перегруженным.

Дизайнеры отмечают, что при оформлении ванной важно учитывать не только тренды, но и так называемые антитренды — решения, которых лучше избегать.

Белый

Чистый белый цвет кажется универсальным, но на практике подчеркивает любые загрязнения и может создавать ощущение «стерильности». Более удачный вариант — теплые оттенки белого или мягкий беж.

Темно-коричневый

Глубокие коричневые тона визуально уменьшают пространство и делают помещение темнее, особенно при недостатке освещения.

Черный

Эффектный в дизайнерских проектах, черный цвет в обычных ванных часто создает ощущение тесноты и подчеркивает налет от воды.

Красный

Слишком активный цвет, который может усиливать напряжение и визуально перегружать небольшое пространство, особенно при искусственном освещении.

Серый

Холодные серые оттенки могут выглядеть безжизненно и лишать интерьер уюта. Лучше отдавать предпочтение более теплым нейтральным цветам.

Ярко-розовый

Насыщенный розовый быстро утомляет и может раздражать. Более мягкие и приглушенные варианты смотрятся гармоничнее.

Желтый

В ограниченном пространстве желтый способен создавать визуальный шум, который усиливается отражениями в зеркалах.

Ярко-оранжевый

Активный и энергичный цвет может быть слишком навязчивым для ванной. Альтернативой могут стать более спокойные терракотовые оттенки.

Грамотный выбор цветовой палитры помогает сделать ванную визуально просторнее, уютнее и комфортнее для ежедневного использования.

#ванная комната #уют #антитренды
