Певица Слава (Анастасия Сланевская) отправилась на Мальдивы после резонансной истории с концертом в Пензе. Артистка решила сменить обстановку, чтобы восстановиться и прийти в себя.

На курорте, под жарким солнцем и у океана, Слава постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Она активно делится кадрами отдыха в соцсетях, показывая, как проводит время вдали от скандалов.

Накануне 45-летняя певица опубликовала новые фотографии, на которых позирует в ярко-розовом купальнике. Образ дополнили головной убор и солнцезащитные очки. На снимках Сланевская выглядит расслабленной, отдохнувшей и в хорошем настроении.

Напомним, в начале марта в российском сегменте интернета активно обсуждали сорванный концерт Славы в Пензе. По словам зрителей, артистка вышла на сцену в нетрезвом состоянии и с трудом держалась на ногах. Также её обвинили в исполнении под фонограмму, что вызвало недовольство публики.

Сама певица эти обвинения отрицала, объясняя случившееся плохим самочувствием.

Позже Сланевская призналась, что тяжело пережила произошедшее и даже столкнулась с нервным срывом. При этом она обвинила близких в отсутствии поддержки.

«Практически всех я избаловала настолько, что они довели меня до нервного срыва», — заявила артистка.

В то же время, по словам Славы, друзья не оставили её одну в сложный период. Поддержку певице оказали Анна Семенович и Прохор Шаляпин.