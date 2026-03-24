Сын Саши Савельевой и Кирилла Сафонова отметил свой 7-й день рождения. В честь этого события певица поделилась редкими и трогательными кадрами из семейного архива.

В марте 2019 года экс-солистка группы «Фабрика» впервые стала мамой. У артистки и её супруга, актёра Кирилла Сафонова, родился сын, которому дали редкое имя Леон. Долгое время звёздные родители старались не привлекать к ребёнку лишнего внимания и практически не показывали его публике.

Однако в этот раз Савельева решила сделать исключение. Повод оказался особенным — её сыну исполнилось семь лет. В честь праздника певица опубликовала в своём блоге несколько фотографий, на которых запечатлены тёплые и личные моменты из жизни их семьи.

Публикацию артистка сопроводила искренним обращением к сыну. Она призналась, что не стремится быть идеальной матерью и позволяет себе уставать и ошибаться.

«Но я хочу быть рядом с тобой. Поддерживать, когда трудно. Радоваться, когда тебе хорошо. И просто молчать рядом, когда слова не нужны… С днём рождения, солнышко!» — написала Саша Савельева.