Значительная разница между верхним (систолическим) и нижним (диастолическим) артериальным давлением может быть связана с повышенным риском развития деменции. К такому выводу пришли американские исследователи. Результаты были представлены на ежегодной научной сессии American College of Cardiology (ACC.26).

Что именно изучали ученые

В исследовании использовали данные 8 536 человек старше 50 лет, участвовавших в крупном проекте SPRINT. Участникам регулярно измеряли артериальное давление.

Систолическое давление отражает максимальную нагрузку на сосуды в момент сокращения сердца, а диастолическое — минимальное давление между ударами. Разница между этими показателями называется пульсовым давлением.

К каким выводам пришли

За время наблюдения у 323 участников была диагностирована вероятная деменция.

Анализ показал: чем выше пульсовое давление и частота сердечных сокращений, тем выше риск когнитивных нарушений. При увеличении этого показателя вероятность деменции или лёгких нарушений памяти возрастала примерно на 76%.

Почему это важно

Исследователи также оценили скорость пульсовой волны — показатель, который отражает жёсткость сосудов и их «старение». У людей с более высокими значениями этого параметра деменция встречалась значительно чаще.

Важно, что все эти показатели можно определить при обычном медицинском осмотре — на основе стандартных измерений давления и пульса.

Это открывает возможность выявлять повышенный риск деменции на ранних стадиях и своевременно принимать меры: контролировать давление, корректировать образ жизни и снижать нагрузку на сосуды.

Разница между верхним и нижним давлением — не просто цифры в тонометре, а важный сигнал о состоянии сосудов и возможных рисках для мозга. Регулярный контроль давления может помочь обнаружить проблему задолго до появления первых симптомов.