Любовь без фильтров: как шрекинг меняет правила отношений

Люблю!
Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Любовь без фильтров: как шрекинг меняет правила отношений

В современной культуре знакомств набирает популярность новый термин — «шрекинг». Он описывает тенденцию, при которой люди сознательно выбирают партнеров, не соответствующих традиционным стандартам привлекательности, делая ставку на эмоциональную стабильность и искренность.

Термин «шрекинг» появился сравнительно недавно и быстро распространился в медиа и социальных сетях. Он отсылает к образу Шрека — героя, далекого от классических представлений о красоте, но обладающего внутренней глубиной. В контексте отношений это означает выбор партнера, который может уступать по внешности или статусу, но воспринимается как более надежный и внимательный.

По мнению психологов, такой подход часто связан с усталостью от современных моделей знакомств. Многие пользователи дейтинговых приложений сталкиваются с разочарованием, нестабильностью и поверхностными связями. В результате возникает стремление к более «безопасным» отношениям, где меньше риска эмоциональной травмы.

Сторонники шрекинга считают, что партнер, не соответствующий общепринятым стандартам, будет больше ценить отношения, проявлять заботу и реже идти на разрыв. В этом смысле выбор становится своего рода стратегией — попыткой снизить конкуренцию и повысить вероятность стабильного союза.

Однако эксперты подчеркивают, что за этим явлением могут стоять не только рациональные мотивы, но и психологические установки. Например, страх одиночества, низкая самооценка или желание избежать сложных эмоциональных сценариев. В таких случаях отношения могут строиться не на равенстве, а на скрытом расчете, что повышает риск дисбаланса.

Существует и альтернативная точка зрения: некоторые специалисты рассматривают шрекинг как реакцию на завышенные стандарты и давление идеалов. В мире, где внешность и успех часто становятся ключевыми критериями, выбор «неидеального» партнера может быть попыткой вернуть в отношения искренность и естественность.

Тем не менее, психологи предупреждают: если выбор основан на ожидании, что партнер будет «удобнее» или менее требовательным, это может привести к проблемам. Такие отношения нередко сопровождаются скрытым неравенством и внутренним напряжением, которое со временем только усиливается.

...Шрекинг отражает изменения в современной культуре отношений — от стремления к идеалу к поиску эмоционального комфорта. Однако эксперты сходятся во мнении: устойчивые и здоровые отношения строятся не на расчете или сниженных ожиданиях, а на взаимном уважении, искренности и равенстве.

#знакомства #отношения #психология #мужчина и женщина
