Белесые пятна на шоколаде часто вызывают сомнения: испортился продукт или это нормальное явление? На самом деле такой налет не всегда говорит о том, что шоколад опасен. Разберёмся, что это значит и когда стоит насторожиться.

Почему на шоколаде появляется белый налет

Шоколад может выглядеть по-разному — от светло-коричневого до почти черного, а также бывает белым и рубиновым. Но иногда на его поверхности появляется светлый налет, который напоминает плесень.

В большинстве случаев это не порча, а результат изменения условий хранения — температуры или влажности.

Существует два основных вида такого налета:

Сахарный налет — возникает при контакте с влагой. Сахар растворяется, а затем кристаллизуется на поверхности, образуя белесый слой.

Жировой налет — появляется из-за перепадов температуры. Жиры в составе шоколада плавятся, а затем застывают, образуя светлые разводы.

Это явление называют «цветением» шоколада. Оно влияет на внешний вид, но не делает продукт опасным.

Можно ли есть такой шоколад

Если на шоколаде появился белый налет, но:

нет неприятного запаха,

отсутствует пушистая или неровная структура,

продукт не подвергался воздействию влаги и не покрыт плесенью,

— его можно спокойно есть.

Такой шоколад может выглядеть менее аппетитно, но его вкус и пищевая ценность, как правило, сохраняются.

Когда шоколад действительно испорчен

Есть случаи, когда продукт лучше выбросить:

появился затхлый или прогорклый запах,

заметна плесень (пушистая текстура, пятна разного цвета),

внутри обнаружены насекомые или личинки,

шоколад подвергался сильной влажности.

В этих ситуациях речь уже идёт о порче продукта.

Как правильно хранить шоколад

Чтобы избежать появления налета и сохранить вкус, важно соблюдать условия хранения:

держите шоколад в сухом и прохладном месте,

избегайте солнечного света и высоких температур,

не храните его в холодильнике — перепады температуры могут ухудшить качество,

храните продукт герметично, чтобы он не впитывал посторонние запахи.

Особенно чувствителен к условиям хранения белый шоколад, а тёмный — более устойчив.

Белый налет на шоколаде — это чаще всего не признак порчи, а результат неправильного хранения. Такой продукт можно есть, если он не имеет неприятного запаха и признаков плесени.

Главное — отличать безобидное «цветение» от настоящей порчи.