Современные исследования все чаще рассматривают сексуальность как спектр, где уровень влечения может существенно различаться. Асексуальность, как правило, определяется как отсутствие или низкий уровень сексуального интереса, однако это не исключает потребности в близких и доверительных отношениях.

Согласно данным научного исследования, опубликованного в журнале Archives of Sexual Behavior, асексуальные женщины иначе воспринимают модель партнерства, чем женщины с выраженным сексуальным влечением.

Как проводилось исследование

В работе использовались данные международного опроса, в котором приняли участие более 51 тысячи женщин. Для повышения точности результатов исследователи сравнивали участниц со схожими характеристиками — возрастом, страной проживания и семейным статусом.

Отношения без акцента на сексуальность

Результаты показали, что асексуальные женщины не отказываются от близких отношений, но чаще не рассматривают секс как их центральную часть. Среди них ниже интерес к традиционным романтическим моделям и классической моногамии.

Вместе с тем они чаще открыты к альтернативным форматам партнерства, включая глубокие платонические связи или жизнь без романтических отношений.

Вопрос семьи и родительства

Исследование также выявило, что асексуальные женщины реже планируют родительство. Это может быть связано с тем, что традиционная модель семьи часто предполагает наличие романтических и сексуальных отношений, которые для них не являются приоритетом.

Что важно в партнере

Несмотря на различия, участницы исследования сходятся в оценке ключевых качеств партнера. На первом месте остаются:

доброта

поддержка

интеллект

образование

Эти характеристики оказались важнее внешности или социального статуса.

Внешность и статус отходят на второй план

Для асексуальных женщин менее значимыми оказываются:

физическая привлекательность

сексуальный опыт

доминантность

финансовое положение

Это связано с тем, что при отсутствии акцента на сексуальной стороне отношений меняются и критерии выбора партнера.

Социальный контекст

Исследование также указывает, что асексуальные женщины могут ниже оценивать себя по некоторым параметрам, включая уверенность и привлекательность. Специалисты связывают это с социальным давлением и недостаточным пониманием асексуальности в обществе.

Вывод

Полученные данные подтверждают, что представления о близости и партнерстве могут значительно различаться. Для асексуальных женщин важнее эмоциональная связь, доверие и взаимная поддержка, чем традиционные модели отношений.

Исследование подчеркивает: универсальной формулы любви не существует, а разные формы близости могут быть равноценными и значимыми.