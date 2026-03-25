Современные исследования все чаще рассматривают сексуальность как спектр, где уровень влечения может существенно различаться. Асексуальность, как правило, определяется как отсутствие или низкий уровень сексуального интереса, однако это не исключает потребности в близких и доверительных отношениях.
Согласно данным научного исследования, опубликованного в журнале Archives of Sexual Behavior, асексуальные женщины иначе воспринимают модель партнерства, чем женщины с выраженным сексуальным влечением.
Как проводилось исследование
В работе использовались данные международного опроса, в котором приняли участие более 51 тысячи женщин. Для повышения точности результатов исследователи сравнивали участниц со схожими характеристиками — возрастом, страной проживания и семейным статусом.
Отношения без акцента на сексуальность
Результаты показали, что асексуальные женщины не отказываются от близких отношений, но чаще не рассматривают секс как их центральную часть. Среди них ниже интерес к традиционным романтическим моделям и классической моногамии.
Вместе с тем они чаще открыты к альтернативным форматам партнерства, включая глубокие платонические связи или жизнь без романтических отношений.
Вопрос семьи и родительства
Исследование также выявило, что асексуальные женщины реже планируют родительство. Это может быть связано с тем, что традиционная модель семьи часто предполагает наличие романтических и сексуальных отношений, которые для них не являются приоритетом.
Что важно в партнере
Несмотря на различия, участницы исследования сходятся в оценке ключевых качеств партнера. На первом месте остаются:
- доброта
- поддержка
- интеллект
- образование
Эти характеристики оказались важнее внешности или социального статуса.
Внешность и статус отходят на второй план
Для асексуальных женщин менее значимыми оказываются:
- физическая привлекательность
- сексуальный опыт
- доминантность
- финансовое положение
Это связано с тем, что при отсутствии акцента на сексуальной стороне отношений меняются и критерии выбора партнера.
Социальный контекст
Исследование также указывает, что асексуальные женщины могут ниже оценивать себя по некоторым параметрам, включая уверенность и привлекательность. Специалисты связывают это с социальным давлением и недостаточным пониманием асексуальности в обществе.
Вывод
Полученные данные подтверждают, что представления о близости и партнерстве могут значительно различаться. Для асексуальных женщин важнее эмоциональная связь, доверие и взаимная поддержка, чем традиционные модели отношений.
Исследование подчеркивает: универсальной формулы любви не существует, а разные формы близости могут быть равноценными и значимыми.
