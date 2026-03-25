Отношения без секса: что показало исследование о предпочтениях женщин

Дата публикации: 25.03.2026
Изображение к статье: Отношения без секса: что показало исследование о предпочтениях женщин

Современные исследования все чаще рассматривают сексуальность как спектр, где уровень влечения может существенно различаться. Асексуальность, как правило, определяется как отсутствие или низкий уровень сексуального интереса, однако это не исключает потребности в близких и доверительных отношениях.

Согласно данным научного исследования, опубликованного в журнале Archives of Sexual Behavior, асексуальные женщины иначе воспринимают модель партнерства, чем женщины с выраженным сексуальным влечением.

Как проводилось исследование

В работе использовались данные международного опроса, в котором приняли участие более 51 тысячи женщин. Для повышения точности результатов исследователи сравнивали участниц со схожими характеристиками — возрастом, страной проживания и семейным статусом.

Отношения без акцента на сексуальность

Результаты показали, что асексуальные женщины не отказываются от близких отношений, но чаще не рассматривают секс как их центральную часть. Среди них ниже интерес к традиционным романтическим моделям и классической моногамии.

Вместе с тем они чаще открыты к альтернативным форматам партнерства, включая глубокие платонические связи или жизнь без романтических отношений.

Вопрос семьи и родительства

Исследование также выявило, что асексуальные женщины реже планируют родительство. Это может быть связано с тем, что традиционная модель семьи часто предполагает наличие романтических и сексуальных отношений, которые для них не являются приоритетом.

Что важно в партнере

Несмотря на различия, участницы исследования сходятся в оценке ключевых качеств партнера. На первом месте остаются:

  • доброта
  • поддержка
  • интеллект
  • образование

Эти характеристики оказались важнее внешности или социального статуса.

Внешность и статус отходят на второй план

Для асексуальных женщин менее значимыми оказываются:

  • физическая привлекательность
  • сексуальный опыт
  • доминантность
  • финансовое положение

Это связано с тем, что при отсутствии акцента на сексуальной стороне отношений меняются и критерии выбора партнера.

Социальный контекст

Исследование также указывает, что асексуальные женщины могут ниже оценивать себя по некоторым параметрам, включая уверенность и привлекательность. Специалисты связывают это с социальным давлением и недостаточным пониманием асексуальности в обществе.

Вывод

Полученные данные подтверждают, что представления о близости и партнерстве могут значительно различаться. Для асексуальных женщин важнее эмоциональная связь, доверие и взаимная поддержка, чем традиционные модели отношений.

Исследование подчеркивает: универсальной формулы любви не существует, а разные формы близости могут быть равноценными и значимыми.

