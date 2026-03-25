Сырники традиционно ассоциируются со сладкими добавками, однако существуют и соленые варианты, которые могут разнообразить привычное меню. Сырники с зеленью и сыром отличаются нежной текстурой и насыщенным вкусом, а также подходят не только для завтрака, но и для легкого бранча.
Ингредиенты
Для сырников:
- творог — 600 г
- яйца — 2 шт.
- мука — 3–4 ст. л (в зависимости от влажности творога)
- твердый сыр (моцарелла или пармезан) — 100 г
- укроп — 4 веточки
- петрушка — 4 веточки
- соль — по вкусу
Для подачи:
- крем-сыр
- красная рыба
- оливки
- зелень
Приготовление
Творог соедините с яйцами и солью, затем измельчите до однородной массы с помощью блендера. Добавьте муку, начиная с трех столовых ложек, и перемешайте — масса должна хорошо держать форму.
Вмешайте натертый сыр и мелко нарезанную зелень. Сформируйте сырники влажными руками, чтобы тесто не прилипало.
Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. При желании можно использовать топленое масло для более насыщенного аромата.
Подавайте горячими с крем-сыром, красной рыбой, оливками и свежей зеленью. Такое сочетание делает блюдо более выразительным и подходит как для повседневного завтрака, так и для подачи к столу с гостями.
