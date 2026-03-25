Соленые сырники с зеленью: необычный рецепт для завтрака

Дата публикации: 25.03.2026
Сырники традиционно ассоциируются со сладкими добавками, однако существуют и соленые варианты, которые могут разнообразить привычное меню. Сырники с зеленью и сыром отличаются нежной текстурой и насыщенным вкусом, а также подходят не только для завтрака, но и для легкого бранча.

Ингредиенты

Для сырников:

  • творог — 600 г
  • яйца — 2 шт.
  • мука — 3–4 ст. л (в зависимости от влажности творога)
  • твердый сыр (моцарелла или пармезан) — 100 г
  • укроп — 4 веточки
  • петрушка — 4 веточки
  • соль — по вкусу

Для подачи:

  • крем-сыр
  • красная рыба
  • оливки
  • зелень

Приготовление

Творог соедините с яйцами и солью, затем измельчите до однородной массы с помощью блендера. Добавьте муку, начиная с трех столовых ложек, и перемешайте — масса должна хорошо держать форму.

Вмешайте натертый сыр и мелко нарезанную зелень. Сформируйте сырники влажными руками, чтобы тесто не прилипало.

Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. При желании можно использовать топленое масло для более насыщенного аромата.

Подавайте горячими с крем-сыром, красной рыбой, оливками и свежей зеленью. Такое сочетание делает блюдо более выразительным и подходит как для повседневного завтрака, так и для подачи к столу с гостями.

#кулинария #соль #творог #завтрак #сырники #зелень #еда
