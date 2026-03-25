Сырники традиционно ассоциируются со сладкими добавками, однако существуют и соленые варианты, которые могут разнообразить привычное меню. Сырники с зеленью и сыром отличаются нежной текстурой и насыщенным вкусом, а также подходят не только для завтрака, но и для легкого бранча.

Ингредиенты

Для сырников:

творог — 600 г

яйца — 2 шт.

мука — 3–4 ст. л (в зависимости от влажности творога)

твердый сыр (моцарелла или пармезан) — 100 г

укроп — 4 веточки

петрушка — 4 веточки

соль — по вкусу

Для подачи:

крем-сыр

красная рыба

оливки

зелень

Приготовление

Творог соедините с яйцами и солью, затем измельчите до однородной массы с помощью блендера. Добавьте муку, начиная с трех столовых ложек, и перемешайте — масса должна хорошо держать форму.

Вмешайте натертый сыр и мелко нарезанную зелень. Сформируйте сырники влажными руками, чтобы тесто не прилипало.

Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. При желании можно использовать топленое масло для более насыщенного аромата.

Подавайте горячими с крем-сыром, красной рыбой, оливками и свежей зеленью. Такое сочетание делает блюдо более выразительным и подходит как для повседневного завтрака, так и для подачи к столу с гостями.