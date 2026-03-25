Тайный брак без пафоса: Алексей Макаров впервые рассказал, как женился на стюардессе

Люблю!
Дата публикации: 25.03.2026
Актёр Алексей Макаров впервые рассказал подробности своей свадьбы, о которой долгое время не распространялся. Оказалось, что брак с Полиной Загоскиной он заключил ещё четыре года назад.

54-летний артист появился на одной из московских премьер вместе с супругой, тем самым подтвердив свой семейный статус. Его избранница младше на 23 года и не имеет отношения к киноиндустрии. Полина окончила педагогический университет и работала стюардессой.

Именно профессия и свела будущих супругов. По словам Макарова, он обратил внимание на девушку ещё при посадке в самолёт. Знакомство произошло прямо во время полёта.

«Мы познакомились в небе — на высоте 10 тысяч метров. Я говорю абсолютно серьёзно. Красивая женщина, а потом оказалось, что и человек замечательный», — поделился актёр.

Сама Полина сначала не узнала известного пассажира и приняла его за бизнесмена. Лишь позже коллеги подсказали ей, кто перед ней, и она решила узнать о нём больше.

После непродолжительного романа пара решила оформить отношения официально. Однако свадьба получилась максимально скромной — помешала пандемия.

«Никакой интриги не было: в стране был коронавирус. Мы просто расписались в МФЦ, без пышного праздника и с минимальным количеством гостей», — рассказал Макаров.

Актёр отметил, что супруги планируют отметить десятилетие брака уже более масштабно. Пока же они предпочитают спокойный образ жизни: проводят время вместе, катаются на велосипедах и гуляют по паркам.

Для Макарова этот брак стал четвёртым. Ранее он был женат на журналистке Марии Сперанской и актрисах Марии Мироновой и Виктории Богатырёвой. У него есть дочь Варвара, которой сейчас 15 лет.

#коронавирус #пандемия #свадьба #знаменитости #романтика
