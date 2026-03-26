Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Маска заботы: какой скрытый страх заставляет контролировать жизнь близких 0 181

Люблю!
Дата публикации: 26.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Маска заботы: какой скрытый страх заставляет контролировать жизнь близких

Стремление держать всё под контролем часто воспринимается как проявление силы и ответственности. Кажется, что если всё предусмотреть и ничего не упустить, жизнь станет стабильной и безопасной. Однако на деле чрезмерный контроль редко связан со спокойствием — его корень чаще всего кроется в тревоге.

Почему возникает потребность всё контролировать

Психологи объясняют: привычка контролировать формируется ещё в детстве. Если человек рос в условиях нестабильности, критики или непредсказуемости, психика вырабатывает стратегию — держать всё под контролем, чтобы избежать боли и хаоса. Эта модель поведения сохраняется и во взрослой жизни, даже когда объективной угрозы уже нет.

Контроль как маска страха

Желание «помогать» и «заботиться» нередко оказывается лишь внешней оболочкой. За ней может скрываться страх потери, одиночества или утраты значимости.

Человек начинает:

  • проверять и контролировать близких,

  • стремиться знать каждую деталь их жизни,

  • вмешиваться в решения «ради их же блага».

Но чем сильнее давление, тем меньше доверия и искренней близости в отношениях.

Где контроль становится разрушительным

В отношениях

Проявляется в ревности, постоянных проверках и попытке управлять поведением другого человека. Это постепенно разрушает доверие.

В работе

Выражается в перфекционизме и невозможности делегировать задачи. Возникает установка: «если не я — всё развалится». В итоге — переутомление и выгорание.

По отношению к себе

Контроль превращается во внутреннего критика, который запрещает ошибаться и расслабляться.

Парадокс контроля

Главная проблема в том, что человек пытается управлять тем, что в принципе не поддаётся контролю — другими людьми, будущим, обстоятельствами. При этом он игнорирует то, что действительно находится в его зоне влияния: собственные реакции, выбор и личные границы.

Как выйти из этого круга

Настоящее чувство устойчивости возникает не тогда, когда всё под контролем, а когда человек способен выдерживать неопределённость.

Внутренняя опора появляется, когда есть уверенность: даже если ситуация выйдет из-под контроля, с ней можно справиться. Именно это и позволяет снизить тревогу и перестать контролировать окружающих.

...Чрезмерный контроль — это не про силу, а про страх. И чем сильнее попытки удержать всё под контролем, тем выше риск потерять самое важное — доверие, близость и внутреннее спокойствие.

#отношения #тревога #страх #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео