Почему София Ротару почти не появляется на публике

Дата публикации: 26.03.2026
Изображение к статье: Почему София Ротару почти не появляется на публике

С начала полномасштабных событий София Ротару остается одной из самых обсуждаемых фигур шоу-бизнеса, однако не из-за публичной активности, а, напротив, из-за ее отсутствия в медиапространстве.

Певица появляется в социальных сетях лишь в редкие моменты — чтобы поздравить близких или выразить поддержку в важные для страны даты. В остальное время она практически не выходит на связь с аудиторией.

Слухи о возможном переезде за границу или в другие города неоднократно обсуждались в СМИ. Однако, по словам ее сестры Аурики, артистка никуда не уезжала и продолжает жить в Украине. Она находится в своем загородном доме неподалеку от Киева, где проводит время в кругу семьи.

Отмечается, что певица чувствует себя нормально, но сознательно ведет закрытый образ жизни. Основной причиной такого решения называют внутреннее состояние и нежелание вести активную публичную деятельность в текущих условиях.

Активность в социальных сетях у Ротару минимальная — она ограничивается короткими публикациями, связанными с близкими или значимыми событиями.

Несмотря на предложения выступлений за рубежом, артистка от них отказывается. По информации из окружения, сейчас для нее в приоритете спокойствие, семья и ожидание более благоприятного времени.

В настоящее время певица редко принимает гостей и предпочитает уединение, оставаясь вдали от публичного внимания.

