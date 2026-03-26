Посещение детского сада «закаляет» иммунитет

Дата публикации: 26.03.2026
Родители детей, начинающих посещать детский сад, часто сталкиваются с частыми простудами. Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона, объединившая научный подход и личный опыт воспитания в общей сложности девяти детей, подтвердила, что посещение дошкольных учреждений «закаляет» иммунную систему. Об этом пишет Clinical Microbiology Reviews.

Исследование подтвердило реальность «эффекта первого года» в детском саду. Согласно данным, годовалый ребёнок в первый год посещения яслей переносит 12-15 респираторных инфекций, две кишечные инфекции, а также одну‑две инфекции с сыпью. Авторы отмечают, что личный опыт борьбы с инфекциями полностью согласуется с эпидемиологическими данными.

Частые болезни в садике связаны не с гигиеной или халатностью персонала, а с особенностями биологии. Иммунная защита, полученная от матери, к году ослабевает, и детский сад становится «учебным лагерем» для иммунитета: он впервые сталкивается с вирусами и бактериями и учится им противостоять.

Дети, посещающие ясли, чаще болеют в возрасте от года до пяти, чем их сверстники, остающиеся дома. Однако в школе ситуация меняется: «закалённые» в саду дети реже пропускают занятия, а у тех, кто не имел раннего опыта общения в коллективе, частота болезней возрастает. Вакцинация и соблюдение карантина остаются ключевыми мерами защиты. Исследователи также призывают работодателей учитывать необходимость отпусков по уходу за больным ребёнком.

Читайте нас также:
#медицина #детский сад #болезни #вакцинация #иммунитет #гигиена #инфекции #здоровье #дети
