Скрытая анемия может долгое время не давать ярких симптомов, но при этом постепенно ухудшать самочувствие и работоспособность. Эксперты объясняют, какие признаки нельзя игнорировать и как вовремя выявить проблему.

Что такое скрытая анемия

Скрытая (латентная) анемия — это состояние, при котором в организме уже истощаются запасы железа, но уровень гемоглобина ещё может оставаться в пределах нормы. В результате ткани начинают испытывать дефицит кислорода, а симптомы часто остаются размытыми или слабо выраженными. Именно поэтому многие люди долго не подозревают о проблеме, списывая ухудшение самочувствия на стресс или усталость.

Постоянная усталость и снижение энергии

Один из самых частых сигналов — хроническая усталость, которая не проходит даже после отдыха. Организм при дефиците железа получает меньше кислорода, что напрямую влияет на уровень энергии и работоспособность. Человек может ощущать слабость, сонливость и снижение концентрации, что часто воспринимается как обычное переутомление.

Проблемы с внешностью: кожа, волосы, ногти

Скрытая анемия нередко отражается на внешнем виде. Кожа становится бледной и сухой, волосы — ломкими и склонными к выпадению, а ногти — тонкими и слоящимися. Эти изменения связаны с тем, что при дефиците железа нарушается питание тканей и замедляются процессы обновления клеток.

Головокружение и одышка

Даже при умеренной физической нагрузке могут появляться головокружение, ощущение нехватки воздуха и учащённое сердцебиение. Это связано с тем, что кровь переносит меньше кислорода, чем необходимо организму. Иногда такие симптомы возникают периодически, что затрудняет своевременную диагностику.

Снижение концентрации и когнитивные нарушения

Дефицит железа влияет не только на физическое состояние, но и на работу мозга. Появляются трудности с концентрацией, ухудшается память, снижается продуктивность. В тяжёлых случаях это может сказываться на повседневной деятельности и качестве жизни.

Неочевидные сигналы организма

Скрытая анемия может проявляться необычными симптомами — например, изменением вкусовых предпочтений или тягой к несъедобным вещам, таким как лёд или мел. Также возможны частые простуды и снижение иммунитета, поскольку организм ослаблен и хуже справляется с инфекциями.

Как выявить проблему

Главный способ диагностики — анализ крови. Важно не только оценивать уровень гемоглобина, но и проверять показатели ферритина, сывороточного железа и насыщения трансферрина. Именно ферритин позволяет выявить скрытый дефицит железа ещё до развития полноценной анемии.

...Скрытая анемия — это состояние, которое легко пропустить, но опасно игнорировать. При первых признаках — хронической усталости, ухудшении внешнего вида или снижении концентрации — специалисты рекомендуют пройти обследование и сдать анализы. Раннее выявление помогает избежать осложнений и быстрее восстановить здоровье.