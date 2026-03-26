Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сорняки на дорожках: эффективный метод с кипятком и солью

Люблю!
Дата публикации: 26.03.2026
BB.LV
Сорняки на садовых дорожках, террасах и между плиткой появляются с наступлением тепла и быстро разрастаются. При этом не все готовы использовать химические средства, которые могут вредить почве и окружающей среде.

Существует простой способ борьбы с нежелательной растительностью, который не требует специальных средств и подходит для обработки небольших участков.

Почему стоит отказаться от химии

Гербициды могут быть эффективны, но у них есть недостатки:

  • потенциальный вред для людей и животных
  • негативное влияние на почву
  • дополнительные расходы

Простой способ удаления сорняков

Для обработки понадобятся всего два компонента:

  • кипяток
  • поваренная соль

Как применять

Сначала доведите воду до кипения и обильно полейте сорняки, особенно в щелях между плиткой. Затем слегка посыпьте обработанные места солью и оставьте без дополнительного воздействия.

Уже через сутки растения начинают увядать, а через несколько дней полностью засыхают. При необходимости процедуру можно повторить.

Почему это работает

Кипяток разрушает структуру тканей растений, а соль способствует вытягиванию влаги из клеток. В результате сорняки быстро обезвоживаются и погибают.

Что важно учитывать

На закрытых участках эффект может сохраняться дольше, тогда как на открытых территориях сорняки могут появляться снова из-за осадков и ветра. В этом случае достаточно периодически повторять обработку.

Такой метод позволяет поддерживать чистоту дорожек без использования химических средств и лишних затрат.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео