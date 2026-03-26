Сорняки на садовых дорожках, террасах и между плиткой появляются с наступлением тепла и быстро разрастаются. При этом не все готовы использовать химические средства, которые могут вредить почве и окружающей среде.

Существует простой способ борьбы с нежелательной растительностью, который не требует специальных средств и подходит для обработки небольших участков.

Почему стоит отказаться от химии

Гербициды могут быть эффективны, но у них есть недостатки:

потенциальный вред для людей и животных

негативное влияние на почву

дополнительные расходы

Простой способ удаления сорняков

Для обработки понадобятся всего два компонента:

кипяток

поваренная соль

Как применять

Сначала доведите воду до кипения и обильно полейте сорняки, особенно в щелях между плиткой. Затем слегка посыпьте обработанные места солью и оставьте без дополнительного воздействия.

Уже через сутки растения начинают увядать, а через несколько дней полностью засыхают. При необходимости процедуру можно повторить.

Почему это работает

Кипяток разрушает структуру тканей растений, а соль способствует вытягиванию влаги из клеток. В результате сорняки быстро обезвоживаются и погибают.

Что важно учитывать

На закрытых участках эффект может сохраняться дольше, тогда как на открытых территориях сорняки могут появляться снова из-за осадков и ветра. В этом случае достаточно периодически повторять обработку.

Такой метод позволяет поддерживать чистоту дорожек без использования химических средств и лишних затрат.