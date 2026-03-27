Что известно

Согласно опубликованной информации, в декабре 2022 года Гребенщиков* вместе с женой зарегистрировали компанию в Великобритании. На тот момент в документах они указывали российское гражданство.

Позднее, 16 марта 2026 года, в реестр были внесены изменения: компания направила уведомления об обновлении персональных данных владельцев. В документах указано, что теперь супруги имеют гражданство Великобритании.

Контекст

Ранее имя музыканта фигурировало в судебных разбирательствах в России. В октябре 2025 года суд в Санкт-Петербурге оштрафовал его на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Кроме того, в июне 2023 года московский суд признал Гребенщикова* виновным в публичной дискредитации Вооружённых сил России и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.