Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Красное вино на ковре: быстрый способ убрать пятно без химчистки

Люблю!
Дата публикации: 27.03.2026
Красное вино и светлый ковёр — рискованная комбинация: даже небольшой наклон бокала может оставить заметное пятно. Лучше не откладывать очистку, поскольку чем быстрее начать обработку, тем выше шанс удалить след без химчистки.

Главная ошибка — пытаться тереть загрязнение. Из-за этого красящий пигмент только глубже проникает в волокна ткани. Правильнее аккуратно промокнуть место бумажным полотенцем или салфеткой, чтобы впитать как можно больше жидкости. Также рекомендуется сразу использовать холодную воду: она ослабляет пигмент и мешает ему закрепиться.

Существует несколько домашних способов справиться с винными следами. Один из самых простых — газированная вода: пузырьки углекислого газа помогают вытолкнуть краситель из волокон. Если ее нет под рукой, можно сделать солевой раствор: соль частично вытягивает влагу и делает пятно менее заметным. Иногда используют смесь уксуса с водой или раствор пищевой соды. Для светлых ковров также подходит перекись водорода с небольшим количеством средства для мытья посуды. Перед применением любой смеси лучше проверить ее действие на незаметном участке покрытия.

После обработки участок необходимо тщательно промыть чистой водой, чтобы не осталось разводов. Затем ковёр следует хорошо просушить, поскольку влажные волокна быстрее собирают пыль и грязь. Если действовать быстро, след от вина обычно удаётся почти полностью удалить даже без профессиональной чистки.

#уборка #химия #советы #советы дом #пятна #красное вино
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео