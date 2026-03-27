Красное вино и светлый ковёр — рискованная комбинация: даже небольшой наклон бокала может оставить заметное пятно. Лучше не откладывать очистку, поскольку чем быстрее начать обработку, тем выше шанс удалить след без химчистки.

Главная ошибка — пытаться тереть загрязнение. Из-за этого красящий пигмент только глубже проникает в волокна ткани. Правильнее аккуратно промокнуть место бумажным полотенцем или салфеткой, чтобы впитать как можно больше жидкости. Также рекомендуется сразу использовать холодную воду: она ослабляет пигмент и мешает ему закрепиться.

Существует несколько домашних способов справиться с винными следами. Один из самых простых — газированная вода: пузырьки углекислого газа помогают вытолкнуть краситель из волокон. Если ее нет под рукой, можно сделать солевой раствор: соль частично вытягивает влагу и делает пятно менее заметным. Иногда используют смесь уксуса с водой или раствор пищевой соды. Для светлых ковров также подходит перекись водорода с небольшим количеством средства для мытья посуды. Перед применением любой смеси лучше проверить ее действие на незаметном участке покрытия.

После обработки участок необходимо тщательно промыть чистой водой, чтобы не осталось разводов. Затем ковёр следует хорошо просушить, поскольку влажные волокна быстрее собирают пыль и грязь. Если действовать быстро, след от вина обычно удаётся почти полностью удалить даже без профессиональной чистки.