Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Не дерзну беспокоить»: Охлобыстин рассказал об отношениях с Ефремовым 0 374

Люблю!
Дата публикации: 27.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Не дерзну беспокоить»: Охлобыстин рассказал об отношениях с Ефремовым

Иван Охлобыстин рассказал, что после возвращения Михаила Ефремова из колонии их общение не возобновилось. По словам актёра, он сознательно не инициирует встречу, чтобы не нарушать личные границы друга.

Что сказал Охлобыстин

В разговоре с Борисом Корчевниковым Охлобыстин отметил, что не виделся с Ефремовым с момента его возвращения и не выходил на связь первым.

Актёр подчеркнул, что считает ситуацию деликатной и не хочет оказывать давление, давая возможность Ефремову самому решить, когда и готов ли он к общению.

Причины дистанции

Охлобыстин выразил уверенность, что период возвращения к обычной жизни после заключения может быть психологически сложным. По этой причине он старается проявить тактичность и уважение к личному пространству друга.

При этом актёр подчеркнул, что сохраняет тёплое отношение к Ефремову и желает ему благополучия.

Цитата

«Пока он сам со мной не инициирует встречу, я не дерзну его как-то беспокоить. Это значит, что ему тяжело… Он мой друг. Я его бесконечно уважаю и люблю как человека, но не дерзну нарушать его личное пространство. Просто хочу, чтобы он был счастлив. А если он счастлив, когда не общается со мной, то пусть так оно и будет», — заявил Охлобыстин.

#интервью #отношения #дружба #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео