Иван Охлобыстин рассказал, что после возвращения Михаила Ефремова из колонии их общение не возобновилось. По словам актёра, он сознательно не инициирует встречу, чтобы не нарушать личные границы друга.

Что сказал Охлобыстин

В разговоре с Борисом Корчевниковым Охлобыстин отметил, что не виделся с Ефремовым с момента его возвращения и не выходил на связь первым.

Актёр подчеркнул, что считает ситуацию деликатной и не хочет оказывать давление, давая возможность Ефремову самому решить, когда и готов ли он к общению.

Причины дистанции

Охлобыстин выразил уверенность, что период возвращения к обычной жизни после заключения может быть психологически сложным. По этой причине он старается проявить тактичность и уважение к личному пространству друга.

При этом актёр подчеркнул, что сохраняет тёплое отношение к Ефремову и желает ему благополучия.

Цитата

«Пока он сам со мной не инициирует встречу, я не дерзну его как-то беспокоить. Это значит, что ему тяжело… Он мой друг. Я его бесконечно уважаю и люблю как человека, но не дерзну нарушать его личное пространство. Просто хочу, чтобы он был счастлив. А если он счастлив, когда не общается со мной, то пусть так оно и будет», — заявил Охлобыстин.