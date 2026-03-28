Распространённое мнение о том, что клещи падают с деревьев, не соответствует реальности. Эти паразиты обитают значительно ближе к земле и выбирают места с повышенной влажностью, тенью и естественными укрытиями. Особенно часто они концентрируются в так называемых «пограничных зонах» — там, где соприкасаются разные поверхности и создаётся подходящий микроклимат.

Стыки дорожек и бордюры

Одно из самых недооценённых мест — граница между плиткой и травой. Здесь сохраняется влага, а солнце почти не проникает. В узкой полосе вдоль дорожек создаются условия, при которых клещи могут долго сохранять активность и поджидать людей или животных.

Поленницы и сложенные дрова

Сложенные дрова служат убежищем не только для насекомых, но и для мелких грызунов, которые часто переносят клещей. Внутри поленницы сохраняются тень и влажность, что делает её удобной средой для паразитов. Контакт с такими местами — например, при переноске дров — повышает риск.

Кустарники на уровне тела

Хотя клещи редко поднимаются высоко, они активно используют низкие ветви кустарников. При касании одежды или кожи паразит легко цепляется за человека, оставаясь незамеченным.

Скопления листвы и компост

Старые листья и компостные кучи создают плотный влажный слой, который защищает клещей от пересыхания и холода. В таких местах они могут не только выживать, но и сохранять активность даже в неблагоприятные периоды.

Зоны под кормушками

Места, где собираются птицы и мелкие животные, становятся точками концентрации клещей. Паразиты могут попадать в траву с переносчиков и оставаться там в ожидании новой жертвы.

Садовая мебель и инвентарь

Предметы, которые долго стоят в тени — например, тачки, ведра или старая мебель — создают локальную влажную среду. Под ними или внутри них может скапливаться конденсат, что привлекает клещей.

Городские газоны и скверы

Опасность существует не только за городом. Даже аккуратно подстриженные газоны могут быть зоной риска, если они находятся в тени или рядом с кустарниками. Особенно это актуально для мест, где выгуливают домашних животных.

Как снизить риск

Чтобы уменьшить вероятность встречи с клещами, важно регулярно убирать сухую листву и поддерживать порядок на участке.

Стоит обрабатывать границы территории специальными средствами и контролировать появление грызунов.

При работе в саду или на даче рекомендуется носить закрытую одежду и избегать прямого контакта с потенциально опасными зонами.

Что важно помнить

Клещи чаще всего находятся не в дикой природе, а рядом с человеком — в привычных и, на первый взгляд, безопасных местах.

Внимательное отношение к таким зонам и простые меры профилактики позволяют значительно снизить риск укуса.