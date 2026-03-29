Со временем даже самый белоснежный тюль теряет свой вид: ткань желтеет, становится серой и тусклой. Это может происходить из-за солнечного света, пыли или частого проветривания. Однако вернуть занавескам свежесть можно и без сложной химии — достаточно простых домашних средств.

Почему тюль теряет белизну

Белые ткани особенно чувствительны к внешним факторам. Под воздействием света они выгорают, а пыль и загрязнения постепенно накапливаются в волокнах.

В результате занавески теряют первоначальный цвет и выглядят неопрятно, даже если регулярно стираются.

Способ 1: соль

Соль — один из самых доступных и эффективных способов отбеливания, особенно если ткань сильно пожелтела.

Как приготовить раствор

Две столовые ложки соли на 5 литров тёплой воды

Как использовать

Растворить соль (при желании добавить стиральный порошок)

Замочить тюль на 4 часа или оставить на ночь при сильном загрязнении

После стирки прополоскать ткань в солевом растворе

Способ 2: сода

Сода хорошо подходит для лёгких загрязнений и помогает освежить ткань.

Как приготовить раствор

По одной столовой ложке соды и стирального порошка на таз воды

Как использовать

Замочить тюль на 20 минут

Постирать как обычно

После стирки снова опустить в содовый раствор на 3–4 часа и прополоскать

При необходимости можно смешать соду и соль в равных пропорциях и оставить ткань в растворе на ночь.

Способ 3: перекись и нашатырь

Этот способ подходит для хлопчатобумажных тканей и помогает вернуть белизну даже сильно пожелтевшему тюлю.

Как приготовить раствор

2–3 столовые ложки перекиси водорода и 1 столовая ложка нашатырного спирта на горячую воду (около 60°C)

Как использовать

Тщательно перемешать раствор

Замочить занавески на 30 минут

После этого прополоскать и высушить

Важно: такой метод не подходит для деликатных тканей, например капрона или нейлона.

Дополнительный способ

Сильные загрязнения можно удалить с помощью кипячения. Тюль помещают в воду со стиральным порошком и кипятят около часа, периодически перемешивая.

Что важно помнить

Регулярный уход помогает сохранить белизну ткани надолго.

Даже простые средства, такие как соль или сода, при правильном использовании дают заметный результат без агрессивной химии.