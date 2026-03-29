Евгений Цыганов публично поздравил свою старшую дочь Полину с днём рождения. 26 марта девушке исполнился 21 год, и актёр поделился тёплыми словами в соцсетях.

47-летний артист опубликовал снимок с дочерью, сделанный во время совместной фотосессии для журнала. На кадрах отец и дочь позируют вместе, демонстрируя близкие и доверительные отношения.

«Полундра 21. Счастлив быть твоим отцом и другом», — написал Цыганов.

Публикация вызвала активную реакцию в комментариях. Подписчики и коллеги поздравили Полину с днём рождения и обратили внимание на её внешнее сходство с матерью — актрисой Ириной Леоновой.

«Полина — копия мамы. Красивая девочка, талантливая», «Была на спектакле и смотрела в кино. Чувствуется папина харизма и мамина красота», «На маму похожа! С днём рождения!» — пишут пользователи.

Полина Цыганова — старшая дочь Евгения Цыганова и Ирины Леоновой. Она продолжила семейную традицию и выбрала актёрскую профессию: играет в театре и снимается в кино. В прошлом году она также работала вместе с отцом на съёмках фильма режиссёра Алексея Учителя.

Евгений Цыганов и Ирина Леонова состояли в отношениях более десяти лет, у них родились семеро детей. В 2016 году у актёра появился сын от актрисы Юлии Снигирь, с которой он позже узаконил отношения — пара поженилась в 2019 году.