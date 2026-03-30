Смешайте 3 ингредиента: рецепт десерта за 5 минут из банана

Люблю!
Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Смешайте 3 ингредиента: рецепт десерта за 5 минут из банана

Если у вас есть спелые бананы, творог и сгущённое молоко, можно приготовить простой домашний десерт. Консистенция получается достаточно нежной, а вкус — умеренно сладким.

Список ингредиентов:

  • бананы – один-два;

  • творог – 140 граммов;

  • сгущёнка – одна-две столовые ложки.

Приготовлние:

В чашу блендера положите творог, очищенные бананы, нарезанные кружочками, и сгущёнку. Взбейте все ингредиенты, чтобы получилась однородная масса. Разлейте заготовку для десерта по креманкам или небольшим стаканчикам. Блюдо лучше съесть сразу, так как бананы быстро темнеют, меняя вкус.

