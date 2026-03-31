Отказ от смартфона в качестве будильника в пользу механического устройства положительно влияет на психику и снижает уровень стресса, заявила психолог Елена Шпагина.

По мнению специалиста, утренний ритуал критически важен для формирования настроения и уровня тревожности. Если сразу после пробуждения человек проверяет соцсети, почту или рабочие чаты мозг переключается в режим пассивного потребления и многозадачности. Это создаёт фоновый стресс и ощущение, что день начинается не с личных приоритетов, а с чужих запросов.

Механический будильник помогает выстроить барьер между состоянием сна и цифровым миром. Его использование укрепляет намерение сохранить «цифровую паузу» и снижает искушение проверить уведомления. Кроме того, это экономит ресурс самоконтроля, поскольку источник соблазна оказывается вне непосредственной досягаемости.

Психолог считает, что переход на механический будильник способствует формированию здорового утреннего ритуала: появляется время для тишины, чашки кофе, планирования дня или лёгкой зарядки. Такой подход укрепляет ощущение контроля над собственной жизнью.