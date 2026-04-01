Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что нельзя делать в полнолуние: популярные приметы и советы

Люблю!
Дата публикации: 01.04.2026
BB.LV
Полнолуние традиционно связывают с повышенной эмоциональностью и изменениями в поведении людей. Считается, что в этот период реакции могут обостряться: кто-то становится более раздражительным, кто-то — тревожным или подавленным. На этом фоне появляются различные рекомендации и запреты, которые активно обсуждаются в эзотерической среде.

Почему полнолуние связывают с изменениями в поведении

Сторонники подобных взглядов утверждают, что фаза полной Луны усиливает внутренние состояния человека. В этот период, по их мнению, могут обостряться эмоции, а также чаще происходят конфликты и стрессовые ситуации.

Иногда высказываются предположения о росте аварий или других происшествий, однако такие утверждения не имеют однозначного научного подтверждения и чаще относятся к области наблюдений и интерпретаций.

Какие запреты называют чаще всего

В народных приметах и эзотерических практиках полнолуние считается временем, когда лучше избегать резких решений и эмоциональных действий.

Не ссориться и не выяснять отношения:

Считается, что конфликты в этот период могут быть более острыми и затяжными.

Не начинать новые дела:

По поверьям, начатые в полнолуние проекты могут быстро завершиться или не принести ожидаемого результата.

Осторожно с деньгами:

Не рекомендуется занимать или брать в долг, оформлять кредиты и совершать крупные покупки, особенно техники.

Не стричь волосы и не заниматься рукоделием:

Согласно приметам, такие действия могут повлиять на самочувствие или «энергетику» человека.

Как к этому относиться

Подобные рекомендации относятся к сфере традиций и личных убеждений. Для одних людей они служат способом структурировать поведение и снизить уровень стресса, для других — остаются суевериями без практического значения.

Что важно помнить

Полнолуние может совпадать с изменениями настроения, но не является единственной причиной эмоциональных реакций.

Гораздо важнее ориентироваться на собственное самочувствие, избегать импульсивных решений и сохранять спокойствие независимо от фазы Луны.

Читайте нас также:
#традиции #эзотерика #приметы #советы #полнолуние #эмоции #суеверия #настроение #поведение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео