Эта простая, но необычная закуска легко готовится всего за 15 минут и может стать достойной альтернативой хумусу или магазинным паштетам. Основу составляют доступные продукты — чеснок и яблоки, а текстура получается приятной и слегка неоднородной благодаря ручному разминанию. Намазка отлично хранится в холодильнике и идеально подходит для подачи с тёплым хлебом или хрустящим багетом.
Ингредиенты
- Чеснок — 2,5 головки
- Яблоки (очищенные) — в объеме, равном чесноку
- Сливочное масло — 50 г
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Кунжут (нежареный) — 3 ст. л.
- Зира (молотая) — 0,5 ч. л.
- Творожный сыр — 2 ст. л. с горкой
- Урбеч из тыквенных семечек или кунжутный — 1 ст. л.
- Кинза — 0,5 пучка
- Мята — несколько листьев
- Лайм или лимон — 0,5 шт.
- Соль, красный перец — по вкусу
- Заатар (по желанию) — 1 ч. л.
- Вяленые томаты и тыквенные семечки — для подачи
Приготовление
Очистите чеснок и подготовьте яблоки: снимите кожуру, удалите сердцевину и нарежьте кусочками, примерно равными зубчикам чеснока.
Разогрейте сковороду, растопите сливочное масло, добавив немного растительного. Выложите чеснок и обжаривайте его на среднем огне до лёгкой золотистой корочки. Затем добавьте яблоки и кунжут.
Томите смесь до мягкости — и чеснок, и яблоки должны легко разминаться вилкой. Следите за чесноком: мелкие зубчики лучше вынуть раньше, чтобы они не подгорели.
Готовую массу переложите в миску вместе с маслом и кунжутом. Добавьте зиру, мелко нарезанную кинзу, красный перец и, при желании, заатар. Разомните всё вилкой до густой, слегка зернистой текстуры.
Добавьте творожный сыр и урбеч, тщательно перемешайте до однородности. В конце введите немного сока лайма или лимона, чтобы сбалансировать вкус, и при необходимости досолите.
Подача
Переложите намазку в тарелку, украсьте вялеными томатами, тыквенными семечками, листиками мяты и щепоткой паприки.
Подавайте с тёплым багетом, гренками или лепёшками — сочетание сладковатых яблок, чеснока и специй делает эту закуску яркой и запоминающейся.
