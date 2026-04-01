Всего из двух ингредиентов: ароматная намазка, которая удивит вкусом

Дата публикации: 01.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Всего из двух ингредиентов: ароматная намазка, которая удивит вкусом

Эта простая, но необычная закуска легко готовится всего за 15 минут и может стать достойной альтернативой хумусу или магазинным паштетам. Основу составляют доступные продукты — чеснок и яблоки, а текстура получается приятной и слегка неоднородной благодаря ручному разминанию. Намазка отлично хранится в холодильнике и идеально подходит для подачи с тёплым хлебом или хрустящим багетом.

Ингредиенты

  • Чеснок — 2,5 головки
  • Яблоки (очищенные) — в объеме, равном чесноку
  • Сливочное масло — 50 г
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Кунжут (нежареный) — 3 ст. л.
  • Зира (молотая) — 0,5 ч. л.
  • Творожный сыр — 2 ст. л. с горкой
  • Урбеч из тыквенных семечек или кунжутный — 1 ст. л.
  • Кинза — 0,5 пучка
  • Мята — несколько листьев
  • Лайм или лимон — 0,5 шт.
  • Соль, красный перец — по вкусу
  • Заатар (по желанию) — 1 ч. л.
  • Вяленые томаты и тыквенные семечки — для подачи

Приготовление

Очистите чеснок и подготовьте яблоки: снимите кожуру, удалите сердцевину и нарежьте кусочками, примерно равными зубчикам чеснока.

Разогрейте сковороду, растопите сливочное масло, добавив немного растительного. Выложите чеснок и обжаривайте его на среднем огне до лёгкой золотистой корочки. Затем добавьте яблоки и кунжут.

Томите смесь до мягкости — и чеснок, и яблоки должны легко разминаться вилкой. Следите за чесноком: мелкие зубчики лучше вынуть раньше, чтобы они не подгорели.

Готовую массу переложите в миску вместе с маслом и кунжутом. Добавьте зиру, мелко нарезанную кинзу, красный перец и, при желании, заатар. Разомните всё вилкой до густой, слегка зернистой текстуры.

Добавьте творожный сыр и урбеч, тщательно перемешайте до однородности. В конце введите немного сока лайма или лимона, чтобы сбалансировать вкус, и при необходимости досолите.

Подача

Переложите намазку в тарелку, украсьте вялеными томатами, тыквенными семечками, листиками мяты и щепоткой паприки.

Подавайте с тёплым багетом, гренками или лепёшками — сочетание сладковатых яблок, чеснока и специй делает эту закуску яркой и запоминающейся.

