Без скандалов и судов: Самойлова и Джиган подписали соглашение

Дата публикации: 02.04.2026
Оксана Самойлова и Джиган урегулировали вопрос раздела имущества без судебных разбирательств. Супруги подписали мировое соглашение, решив распределить совместно нажитые активы по взаимной договоренности.

Дом и компенсация

Одним из ключевых вопросов стал загородный дом. Он остался за Джиганом, однако артист обязался выплатить бывшей супруге компенсацию за её долю. При этом сумма выплаты, по данным источников, будет ниже рыночной стоимости объекта.

Как разделили недвижимость

Большая часть недвижимости перешла Оксане Самойловой — за ней закреплены две квартиры. В распоряжении Джигана осталась одна квартира.

Некоторые активы, включая семейную ферму, стороны решили не включать в соглашение, поскольку они не стали предметом спора.

Вопросы по детям

Отдельно отмечается, что разногласий по поводу детей у пары не возникло. Этот аспект был урегулирован без обращения в суд.

Компромисс вместо спора

Ранее Джиган предпринимал попытки оспорить брачный договор, однако в итоге стороны пришли к компромиссу.

О намерении пары расстаться стало известно осенью прошлого года, при этом причины разрыва публично не раскрывались.

Таким образом, супругам удалось избежать длительных судебных процессов и завершить раздел имущества в досудебном порядке.

