Из-за химических свойств некоторых красителей мы разделили популярные способы покраски на две группы: для яиц, которые после покраски можно употреблять в пищу, и для яиц, которые будут использоваться только в качестве декоративного элемента.

Для еды

1. Луковая шелуха

Самый простой способ покрасить яйца, многим известный с детства. Сначала проварите большое количество луковой шелухи в воде и дайте отвару настояться, и только потом варите в нём яйца. Так цвет получится более ярким.

2. Оттиски растений

Усовершенствованный способ варки в луковой шелухе, для которого вам понадобятся листики и веточки растений. Красиво смотрятся даже обычные петрушка и укроп. Чтобы они не крошились, замочите их в прохладной воде. Приложите лист к сырому яйцу и закрепите с помощью капрона (подойдут старые капроновые колготки), завяжите ниткой, чтобы не сползло. Варите в луковом отваре.

3. Мраморные яйца

В разведённый согласно инструкции краситель добавьте столовую ложку растительного масла и столько же уксуса, размешайте. Поместите в раствор сваренные яйца белого цвета. Из-за масла яйца окрасятся неравномерно. Достаточно выдержать около 4 минут. Чтобы получить более сложные рисунки, сделайте раствор более концентрированным или увеличьте время до 10—15 минут.

4. Эффект омбре

Чтобы создать эффект плавного перехода цвета, положите яйцо в половник и опустите в красящий раствор почти целиком. Затем постепенно приподнимайте яйцо вверх, чтобы оно прокрашивалось от светлого оттенка к тёмному. Переход получится более плавным, если постоянно слегка приподнимать и опускать яйцо. Вся процедура займёт около 3—5 минут.

5. Минимализм

Для яркого пасхального стола даже необязательно красить яйца: достаточно подключить фантазию и поискать дома однотонную тканевую салфетку или крафтовую бумагу. С помощью резинки или нитки собрать ткань или бумагу в виде кроличьих ушек.

Для декора

6. Золотые яйца

Художественная поталь, похожая на золотистую фольгу, используется во многих декоративных работах. Купить её можно в художественных магазинах. Такой узор красиво смотрится как на белых, так и на предварительно окрашенных яйцах. Можно также полностью покрыть яйца поталью.

7. Космические яйца

Налейте в контейнер воду комнатной температуры, наденьте перчатки. Вылейте лак для ногтей синего или фиолетового цвета, можно нескольких цветов. Перемешайте палочкой, чтобы получился мраморный эффект. Погрузите яйцо в раствор, повращайте. Выньте щипцами, высушите. С помощью зубной щётки или тонкой кисти нарисуйте белые точки, напоминающие Млечный путь и звёзды.

8. Яйца в стиле дудлинг

Эффектные узоры в стиле дудлинг можно нанести обычным перманентным маркером или фломастером.

9. Яйца-смайлы

Жёлтый пищевой краситель плюс маркеры. Очень просто и весело.

10. Пасхальный кролик

Кроличьи ушки вырезаем из бумаги, крепим на клей. Цветочную корону делаем из стеблей с цветками, концы связываем ниткой.

Полезные советы по окрашиванию